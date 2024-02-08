Коли сіяти чорнобривці у відкритий ґрунт у 2024 році і як це правильно робити

Чорнобривці мають дуже цікавий запах та вигляд. До того ж вони невибагливі, адже їх можна легко вирощувати як у саду, так і на балконі.

Коли сіяти чорнобривці у відкритий ґрунт за звичайним та місячним календарями — читай у матеріалі.

Коли сіяти чорнобривці у відкритий ґрунт 2024

Чорнобривці садять в Україні наприкінці березня або на початку квітня. У холодних регіонах квіти сіють наприкінці квітня.

Зараз також дивляться

Сіяти чорнобривці можна прямо в ґрунт, а ось у суворіших областях часто пораються з розсадою, щоб збільшити терміни цвітіння.

Найчастіше рослини розквітають у червні і радують нас до жовтня чи навіть перших заморозків.

Як садити чорнобривці у відкритий ґрунт

У відкритий ґрунт насіння чорнобривців потрібно сіяти так:

зроби борозенки або лунки до 5 см;

відстань між борознами має бути приблизно 30–40 см;

розкладай насіння в борозенки та засипай їх землею шаром близько 1 см;

полий.

Що робити після посіву чорнобривців

Після цього загущені сходи необхідно проріджувати, залишаючи між рослинами 10 см. Маленькі бутони розпускаються вже за кілька місяців.

Грядки та клумби при цьому потрібно удобрювати, намагаючись створити найбільш комфортні умови для рослин.

Але важливо, що ці квіти ростуть навіть на бідних ґрунтах, достатньо лише своєчасних поливів. Втім, квіти погано переносять сильне пересушування ґрунту. За такого догляду нижнє листя засихає, а рослина перестає рости, цвісти.

Багато садівників на своїх клумбах висаджують не один сорт чорнобривців, а кілька, щоб вони утворювали яруси.

Як садити чорнобривці на розсаду у 2024 році

На розсаду насіння сіють на початку квітня. При цьому рекомендують робити суміш для землі. Вона складається з торфу, землі, компосту та трохи піску. На дно ємності для сівби насіння укладають матеріал для дренажу.

Наприклад, керамзит, биту цеглу, дрібний гравій або великий пісок. На цей шар викладають ґрунт і злегка утрамбовують.

Після цього здійснюють полив, а після трьох днів роблять борозенки та розміщують насіння, присипаючи землею.

Поливають, накривають ємності плівкою або склом і переносять у тепло. Після того як сходять перші сходи, прозоре покриття забирають, виставляють скриньки на сонці.

До того як з’явиться листя, квіти не потрібно часто поливати. А вже після цього потрібно прополювати, підживлювати, розпушувати. Так легко отримати рясне цвітіння вже у червні.

Раніше ми розповідали, коли садити лілії навесні у відкритий ґрунт.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.