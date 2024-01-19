Класика і простота повернуться! Тренди відеоігор на 2024 рік — чого чекати від розробників

Сфера відеоігор розвивається з небаченою швидкістю. Але поки одні розробники роками правлять недоліки у випущених іграх, інші — йдуть далеко попереду, бо вміло користуються трендами, новими технологіями та повертаються до класики. Читай про тренди індустрії відеоігор 2024.

Тренди індустрії відеоігор 2024: чим дивуватимуть відеоігри

Огляд на цьогорічні тренди відеоігор зробив блог PC Gamer. За анонсами релізів на цей рік є ймовірність, що extraction-шутери замінять королівські битви. Хоча такий жанр швидкої висадки, стрільби та повернення не є новим, проте все більше крупних розробників звертають на нього увагу.

Як-от минулорічна Call of Duty: Modern Warfare 3, який мав зомбі-режим, що є стрілялкою-евакуацією. Тому досить можливо, що тренди на шутери очолять саме ігри з такою концепцією.

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Другим трендом відеоігор на цей рік можуть стати класичні рольові відеоігри. Сфера розвивається та пропонує багато цікавих сюжетів, але з часом все набридає і хочеться чогось простого і крутого, як, наприклад, Відьмак 3, фішки з якого запозичують у рольових екшенах.

Цього року чекаємо на вихід Victoriana від Sovereign Syndicate, Esoteric Ebb, а також інші ігри, що були створені від натхнення Disco Elysium.

Симулятори фермера, милі та затишні ігри — ще один цьогорічний тренд. Такі ігри були в попиті за 2023-й, тому ситуація зміниться не сильно. Ці затишні ігри не містять хорору, насилля чи іншого жорсткого контенту, якого повно і в реальному світі.

Тому, можливо, скоро сформується своєрідний жанр затишних ігор без жорстокості. Максимально простий формат — вирощування овочів, симулятори кози, головоломки чи щось, ніби як для дітей, це саме той формат, який “заходить” гравцям другий рік поспіль.

Штучний інтелект впевнено займає своє місце в кожній сфері людської діяльності. Відеоігри — одна з основних, де це може бути органічно, недорого та виправдано. Тому незабаром ми матимемо можливість побачити ігри, значною частиною створені штучним інтелектом.

Ігри про будівництво матимуть потужний розвиток. Ця ніша ще не повністю заповнена, тому тим, хто любить будувати житло, села, міста чи виживати на безлюдному острові, у 2024 буде цікаво.

Не можна не помітити кількість ремейків на фільми, серіали та ігри, що виходять останнім часом. У 2024 ми побачимо ремейк Silent Hill 2, Final Fantasy VII Rebirth, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. А у перспективі на 2025 рік ще й легендарної першої частини Відьмака.

Раніше ми розповідали, як відеоігри впливають на нас і наших дітей.

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