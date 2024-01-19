Класика і простота повернуться! Тренди відеоігор на 2024 рік — чого чекати від розробників

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Січня 2024, 20:00
Тренди індустрії відеоігор 2024: чим дивуватимуть відеоігри
Фото: Unsplash

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