Від холоду та голоду помирають за лічені години — як допомогти тваринам пережити зиму

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Листопада 2022, 10:00
Як допомогти безпритульним тваринам взимку
Фото: Pexels

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