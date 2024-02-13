Чи можна виїхати за кордон з 3 групою інвалідності: про що йдеться в офіційних документах

Згідно з правовим режимом воєнного стану, переважна кількість чоловіків наразі не можуть виїхати за кордон, та існують виключення. Але часто люди з 3 групою інвалідності сумніваються, чи розповсюджується на них ця норма.
Пояснюємо, чи можна виїхати за кордон з 3 групою інвалідності.
Роз’яснення щодо перетину кордону викладені у Правилах перетину державного кордону під час правового режиму воєнного стану.
Категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначені частиною першою статті 23 Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В переліку також зазначені особи з інвалідністю будь-якої групи.
Згідно з абзацом 3 ч. 1 ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).
Щоб перетнути кордон, особа з інвалідністю 3 групи повинна мати принаймні один із кількох документів, що підтверджують інвалідність, а саме:
Виїзд за межі України осіб з 3 групою інвалідності необмежений за кількістю перетинань державного кордону, тобто особа може виїжджати за кордон на постійній основі.
Слід розуміти, що документи, які підтверджують інвалідність і запис ТЦК (територіальний центр комплектування) про зняття з військової служби — не одне й те ж.
Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відміткою “знятий з військового обліку” повинні розуміти, що даний запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я.
Якщо вам підтвердили непридатність до служби в ТЦК через проблеми зі здоров’ям, які дають право отримати інвалідність, але ви не маєте посвідчення, яке підтверджує інвалідність, працівники прикордонної служби можуть відмовити в праві перетнути державний кордон.
Однак у разі, якщо зняття з військового обліку відбулось на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, то виїзд може бути дозволений.
Раніше ми розповідали про категорії чоловіків, які можуть виїжджати за кордон під час війни.
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