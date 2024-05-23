НДС в Украине — какая ставка в 2024 году и как получить бюджетное возмещение

Ежегодно налогообложение претерпевает иногда незначительные, но изменения. Поэтому для гармоничного ведения бизнеса и понимания налоговой ситуации за ними следует следить.
Рассказываем о НДС в Украине в 2024 году — одном из основных налогов для всех граждан, который мы ежедневно платим вместе с разными покупками.
Нынешние ставки НДС в Украине не изменились по сравнению с 2023 годом:
По ставке 0% облагаются:
Освобождаются от НДС следующие категории:
Подробнее все категории, которые освобождаются от уплаты НДС можно узнать в статье 197 Налогового кодекса Украины.
Решение о том, какой процент НДС в Украине будет установлено, принимается Верховной Радой. Именно депутаты вносят соответствующие поправки в Налоговый кодекс Украины.
Механизм возмещения НДС в Украине регулируется пунктом 1 статьи 200 Налогового кодекса.
Согласно ему, сумма налога, подлежащая уплате в Государственный бюджет Украины или бюджетное возмещение, определяется как разница между суммой налогового обязательства налогового периода и суммой налогового кредита налогового периода.
При отрицательном значении суммы, рассчитанной согласно пункту настоящей статьи, такая сумма может подлежать бюджетному возмещению по заявлению плательщика в сумме налога, фактически уплаченной получателем услуг в предыдущих налоговых периодах поставщикам или в Государственный бюджет Украины.
Возврат НДС в Украине осуществляется на соответствующий счет плательщика налога или в счет уплаты денежных обязательств и погашение налогового долга такого плательщика налога с других платежей, уплачиваемых в государственный бюджет.
Возврат НДС в Украине осуществляется на соответствующий счет плательщика налога или в счет уплаты денежных обязательств и погашение налогового долга такого плательщика налога с других платежей, уплачиваемых в государственный бюджет.
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Налогоплательщики, в отношении которых приняты решения о применении санкций, в течение их срока применения не имеют права на получение бюджетного возмещения суммы отрицательного значения.
Налогоплательщик, имеющий право на получение бюджетного возмещения и принявший решение о возврате суммы, подает налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.
После подачи заявления в течение 60 календарных суток орган контроля производит камеральную проверку данных налоговой декларации или уточняющих расчетов (в случае их представления).
Но такая проверка назначается только в том случае, когда сумма отрицательного значения по налогу на добавленную стоимость составляет более 100 тысяч гривен.
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