НДС в Украине — какая ставка в 2024 году и как получить бюджетное возмещение

Ежегодно налогообложение претерпевает иногда незначительные, но изменения. Поэтому для гармоничного ведения бизнеса и понимания налоговой ситуации за ними следует следить.

Рассказываем о НДС в Украине в 2024 году — одном из основных налогов для всех граждан, который мы ежедневно платим вместе с разными покупками.

Размер НДС в Украине 2024

Нынешние ставки НДС в Украине не изменились по сравнению с 2023 годом:

общая ставка — 20%;

ставка для ввезенных в Украину сельскохозяйственных товаров — 14%;

ставка для медицинских изделий, лекарственных средств, оперных, балетных, концертных и других культурных услуг, показа фильмов, реализации билетов — 7%;

По ставке 0% облагаются:

операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины;

снабжение товаров для заправки или обеспечения судов;

международных перевозок пассажиров;

услуги по обслуживанию воздушных судов;

услуги по заправке (дозаправке) или обеспечению наземного военного транспорта или другого специального контингента Вооруженных сил Украины.

Освобождаются от НДС следующие категории:

поставщики продуктов детского питания и товаров детского ассортимента для новорожденных;

поставщики услуг по получению высшего, среднего, профессионально-технического и дошкольного образования учебными заведениями;

те, кто осуществляет содержание, воспитание и обучение в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального и высшего образования;

те, то оказывают косметологическую и профилактическую помощь;

поставщики услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом и другие.

Подробнее все категории, которые освобождаются от уплаты НДС можно узнать в статье 197 Налогового кодекса Украины.

Решение о том, какой процент НДС в Украине будет установлено, принимается Верховной Радой. Именно депутаты вносят соответствующие поправки в Налоговый кодекс Украины.

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Возмещение налога на добавленную стоимость

Механизм возмещения НДС в Украине регулируется пунктом 1 статьи 200 Налогового кодекса.

Согласно ему, сумма налога, подлежащая уплате в Государственный бюджет Украины или бюджетное возмещение, определяется как разница между суммой налогового обязательства налогового периода и суммой налогового кредита налогового периода.

При отрицательном значении суммы, рассчитанной согласно пункту настоящей статьи, такая сумма может подлежать бюджетному возмещению по заявлению плательщика в сумме налога, фактически уплаченной получателем услуг в предыдущих налоговых периодах поставщикам или в Государственный бюджет Украины.

Возврат НДС в Украине осуществляется на соответствующий счет плательщика налога или в счет уплаты денежных обязательств и погашение налогового долга такого плательщика налога с других платежей, уплачиваемых в государственный бюджет.

Налогоплательщики, в отношении которых приняты решения о применении санкций, в течение их срока применения не имеют права на получение бюджетного возмещения суммы отрицательного значения.

Налогоплательщик, имеющий право на получение бюджетного возмещения и принявший решение о возврате суммы, подает налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.

После подачи заявления в течение 60 календарных суток орган контроля производит камеральную проверку данных налоговой декларации или уточняющих расчетов (в случае их представления).

Но такая проверка назначается только в том случае, когда сумма отрицательного значения по налогу на добавленную стоимость составляет более 100 тысяч гривен.

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