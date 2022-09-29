Искренние поздравления с днем Веры, Надежды и Любви в стихах, картинках и прозе

Каждый год 30 сентября отмечают день святых мучениц Веры, Надежды и Любви и поздравляют обладательниц этих имен. Девушки стали олицетворением христианских добродетелей и отваги, не отреклись от своей веры несмотря на пытки.
По верованиям, в этот день чтят память сестер и их матери Софии, они стали ангелами и оберегают девушек с этими именами. Вере, Надежде и Любви нужно немного поплакать 30 сентября, чтобы быть счастливыми в течение года.
Хотя у истории нет счастливого окончания, обладательницы этих имен отмечают именины. А с таким праздником нужно поздравить.
Чтобы сделать это красиво и оригинально, мы собрали лучшие поздравления с днем Веры, Надежды и Любви и их матери Софии в стихах и прозе.
Желаю мира и светлой судьбы,
Зажигания, энергии, силы достаточно,
Творческого огонька, силы и сил,
Щедрости сердца, человеческого уважения!
На длинных тропах вашей нивы
Будьте всегда здоровы и счастливы!
С днем Веры, Надежды, Любви!
***
Самый большой грех – это потерять Надежду,
В отчаяние упасть, Веру потерять.
Как ветвь отклонить мечту,
Жизнь хоть на минуту разлюбить.
Нелегко нам в жизни, Надежда скрасит
Трудные часы нашего бытия,
Всегда совет даст и боль погасит
И убережет от потерь и забвения.
Оставит в сердце светлую щель,
Затеплите искорку Любви и добра,
И как ветер, гонящий облако,
Развеет грусть и не страшная пора,
Ни зимних хуг и ни осенних ливней –
ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА, ВЕРА – чудо из чудес.
Да будет в жизни три героини:
Надежда и Вера, а с ними Любовь,
Пусть дни плохие исчезнут отныне,
А лучшее время придет к тебе снова.
Да будет Надежда светилом в ночи,
И да будет Вера в голове твоей,
Любовь в сердце, любовью живи,
И будь благодарен прекрасной судьбе!
Хочу поздравить тебя с очень светлым и трогательным праздником – Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Без этих чувств наша жизнь не может быть полной. От всего сердца желаю тебе никогда не терять веру, всегда сохранять надежду и обрести настоящую любовь!
Сегодня именины у прекрасных женщин – Веры, Надежды, Любви и Софии. Вы как символ целомудрия, тепла и женственности. Пусть ваши святые покровительницы всегда оберегают вас от невзгод и скитаний. Вера в чудо озаряет.
Поздравляю С Днем Веры, Надежды, Любви и матери Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепкой, чтобы в твоей жизни ни дня не проходило без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.
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