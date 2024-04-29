Встати з ліжка вранці стає все складніше? Які причини провокують хронічну втому

Важко вставати з ліжка вранці, постійно хочеться спати, а концентрація на завданнях щодня стає дедалі важчою — усе це може свідчити про хронічну втому.

Хронічна втома вражає багатьох людей, але часто ми навіть не здогадуємося, як наші повсякденні звички можуть провокувати її появу.

А що саме впливає на її появу, розповіли у проекті Психологія життя.

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Хронічна втома — причини її появи

Є низка неочевидних причин, які можуть призводити до появи постійної втоми.

Неправильний режим сну. А саме нестача повноцінного та якісного сну, яка негативно позначається на організмі.

Сидячий спосіб життя. Відсутність фізичної активності зменшує загальний тонус та силу і призводить до постійного відчуття втоми.

Погане харчування. Якщо у раціоні відсутні необхідні поживні речовини, це робить нас слабкими та стомленими.

Занадто велике навантаження та стрес. Постійне напруження та перевантаження роботою можуть призвести до фізичного та емоційного виснаження.

Розлади щитоподібної залози, а саме порушення у відповідних гормонах, за які вона відповідає.

Анемія. Нестача заліза у крові також викликає відчуття стомлюваності.

Депресія або інші психічні розлади. Нестабільний емоційний стан теж стає причиною хронічної втоми.

Імунодефіцитні стани. Слабкий імунітет залишає організм вразливим до різних інфекцій, що може призвести до високого рівня втоми.

Погана засвоюваність заліза. Залізо — важливий мінерал для нашого організму, а тому нездатність організму його перероблювати може зробити людину вразливою до хронічної втоми.

Хронічні захворювання. Хвороби, що постійно нас супроводжують, послаблюють організм, через що ми швидше втомлюємося.

Хронічна втома потребує лікування. Якщо постійно відчуваєш втому без видимих причин протягом довгого проміжку часу, обов’язково звернися до лікаря для отримання професійної консультації та рекомендацій.

Пам’ятай, здоров’я — те, що не купиш за гроші, тому слідкуй за станом свого організму.

А що робити з постійною втомою під час передменструального синдрому та як собі допомогти, ми розповідали раніше.

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