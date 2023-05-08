А ти точно чистиш зуби правильно? Читай поради, які збережуть здоров’я

Найперше, на що звертають увагу при знайомстві — це усмішка. Вона як своєрідна візитна карточка кожної людини. Тому і догляд за нею має бути особливий.

Про те, що зуби потрібно чистити вранці й ввечері, знають і дорослі, і діти. Однак, коли правильно чистити зуби та як доглядати за порожниною рота, щоб виблискувати сліпучою усмішкою, знають далеко не всі.

Стоматологиня Леся Ширінговська допомогла розібратись в основних питаннях про догляд за ротовою порожниною.

Основні правила про чищення зубів

Найперше, варто не забувати про професійну чистку зубів у стоматолога. Це процедура, яка спрямована на профілактику карієсу і захворювання ясен, зазвичай вона проводиться разом із комплексним оглядом зубів. Стоматологи радять її робити двічі на рік.

Також потрібно не забувати й про важливість вибору правильної зубної щітки.

Вона повинна мати м’яку щетину. Змінювати зубну щітку варто кожні 3–4 місяці або навіть раніше, якщо бачиш, що щетинки виглядають неналежним чином.

До того ж зараз набирають популярність дерев’яні щітки з натуральною щетиною, проте стоматологиня не впевнена в їх доцільності використання. Адже за її словами, натуральна щетина так, як і матеріал ручки, триваліший час утримують вологу, а це — ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів.

Техніка чищення зубів

Американська асоціація стоматологів (ADA) зазначає, що чистити зуби потрібно протягом як мінімум двох хвилин та двічі на день — зранку та перед сном.

Більшість людей впевнені, що вміють чистити зуби. Але, на жаль, багато хто з нас до кінця так і не освоїли якісну і правильну техніку:

тримай зубну щітку під кутом 45° до ясен;

рухай щіткою вперед та назад обережними короткими рухами (на ширину зуба);

слід чистити всі поверхні: зовнішню, внутрішню та жувальну поверхні зубів;

щоб ретельно почистити внутрішню поверхню передніх зубів, розмісти щітку вертикально та зроби кілька рухів вгору та вниз;

не забувай чистити язик — там накопичується чимало бактерій, а ще це допоможе мати свіжий подих;

використовуй зубну нитку, адже у міжзубних щілинах часто застрягають залишки їжі, які ми не бачимо і часом навіть не відчуваємо;

А як щодо допоміжних засобів

Для додаткових засобів догляду за ротовою порожниною, за словами стоматологині Лесі Ширінговської, можна використовувати іригатори — пристрої, які допомагають чистити зуби через струмінь води.

Для дітей ми частіше рекомендуємо флоси. Для дорослих — йоржики, оскільки щітка не здатна вичистити ділянки між зубами, — розповідає лікарка.

Також варто звернути увагу, щоб зубна паста обов’язково містила фтор, адже він зміцнює зубну емаль та запобігає псуванню зубів. З вмістом фтору теж є свої нюанси, тому що його кількість має відповідати певному віку.

Наприклад, як нам розповідає Національна служба охорони здоров’я Британії:

дітям до 3 років рекомендовано хоча б 1000 ppm кількості фтору;

дітям віком 3–6 років — понад 1000 ppm;

а вже дітям віком понад 7 років і дорослим дозволено 1350–1500 ppm;

Не забувай дивитись і на склад зубної пасти, перед тим, як її купувати. Адже деякі її інгредієнти можуть викликати алергію. Такі, як м’ята, кориця, лимонна кислота, лаурилсульфат натрію, пропіленгліколь, парабени тощо.

В сучасних умовах війни не кожен має змогу відвідати стоматолога через свої причини, щоб відбілити зуби. Але красиву усмішку ніхто не скасовував. Вікна розповіли, як відбілити зуби в домашніх умовах без шкоди для емалі.