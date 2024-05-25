Есть погибшие и раненые, в Эпицентре могут быть еще люди! Россия трижды атаковала Харьков 25 мая

Сегодня, 25 мая, Россия совершила очередное варварское нападение на Харьков. На этот раз пострадал строительный гипермаркет Эпицентр, в который попали два управляемых авиационных боеприпаса (КАБ). Читай в материале подробнее об атаке россиян на Эпицентр, парк Горького и центр города Харьков.

Обстрел Харькова сегодня — последние новости

Первая атака на Харьков

Нападение произошло посреди дня. По информации руководства гипермаркета, на момент удара в помещении могло находиться более 200 человек. Мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что 15 работников гипермаркета не выходят на связь.

На месте трагедии работают все службы. Они оказывают помощь пострадавшим, спасают людей из-под завалов и ликвидируют масштабный пожар, полностью охвативший помещение площадью 10 тысяч квадратных метров.

Известно о четверых погибших и 38 травмированных. Число жертв может возрасти, ведь спасательные работы продолжаются.

Второй обстрел Харькова 25 мая

Вскоре после этого еще один удар пришелся по Центральному парку Харькова (парк имени Максима Горького). Позже глава городах сообщил, что снаряд не разорвался. Его разминируют.

Местных жителей призывают осторожничать и избегать мест скопления людей.

Третья атака на Харьков 25.05.2024

Как сообщает журналистка Фактов ICTV Татьяна Доцяк с места происшествия, третий удар по Харькову пришелся по центру города. Россияне ударили по Новой почте, кафе, магазинам, расположенным рядом.

По данным начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, россияне ударили ракетой С-300 или С-400 (следствие еще выясняет точную информацию). Мэр города сообщил об 11 раненых.

— Этот удар по Харькову — очередное проявление российского безумия. Никак иначе это назвать просто нельзя. Только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло, — отреагировал на атаку президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер поблагодарил лидеров, которые действительно поддерживают Украину и видят, что каждое решение в поддержку Украины является решением на защиту и спасение жизней.

— Когда мы говорим лидерам мира, что Украине нужно достаточно защиты ПВО, когда мы говорим, что нужна реальная решимость – для разрешения защищать жизнь наших людей именно так, как это будет эффективно, чтобы российские террористы не могли даже приблизиться к нашим границам, — мы говорим о том, как буквально не допустить подобных террористических ударов, — добавил Зеленский.

Атака на Харьков 25 мая 2024 года — фото и видео

Есть погибшие и раненые, в Эпицентре могут быть еще люди! Россия трижды атаковала Харьков 25 мая / 5 Фотографий

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ДСНС Украины

Напомним, 23 мая россияне ударили по типографии в Харькове.

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