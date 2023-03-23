Щоб був великим та солодким: чим підживлювати розсаду перцю навесні

Сезон садівництва у розпалі, тож коли і як сіяти перець на розсаду, ми вже розповіли, а от чим його підживлювати й коли це робити, щоб він виріс великим, смачним та солодким у 2023 році, читай далі.
Передусім варто розібратися з поливом. Адже вода — це перше, що підживлює ріст і впливає на здоровий розвиток перцю.
Ця рослина вологолюбна, однак її легко залити водою, що погіршить ріст. Тому поливати її слід раз у тиждень теплою водою.
Найкращий варіант для підживлення перцю — це сечовина та суперфосфат. Однак можна використовувати додаткові добрива:
калій та фосфор — допомагає сходам нарощувати, зміцнювати коріння, підвищує імунітет рослини;
мінеральні комплекси та органіка потрібні для формування зав’язі;
фунгіциди використовують для захисту від шкідників і хвороб.
Підживлювати перець не треба надто часто. Для росту й здоров’я вистачає одного чи двох разів. Усі необхідні добрива можна придбати в спеціалізованих магазинах або ж використати перегній, сечовину, компост або гній.
За потреби можна зробити ще одне підживлення — за три дні до висадки розсади в город. Для цього в 10 л води розведи 50 г суперфосфату і 20–30 г сульфату калію.
Щоб добрива гарно засвоювалися, треба слідкувати за різними факторами. Наприклад:
Після такого підживлення перець плідно ростиме й даруватиме прекрасний урожай.
Підживлювати важливо не лише розсаду, турботи потребують усі рослини. Ми розповіли, як удобрити плодові дерева та кущі ранньою весною, читай у матеріалі.
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