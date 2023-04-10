Потурбуйся про лаванду: які особливості весняного догляду

Лаванда зазвичай асоціюється з приємним запахом, який має заспокійливу дію. Окрім виготовлення ефірних олій, її використання також можна помітити в медицині та косметичній промисловості.

Вирощування лаванди в саду – захопливе заняття, але щоб отримати красиву рослину, необхідно не тільки купляти якісні саджанці, але і піклуватися про них.

Весняний догляд за лавандою не передбачає великої кількості процедур, але визначає подальші особливості росту самої рослини.

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Догляд за лавандою навесні

Після зими кущ лаванди зазвичай зовсім непоказний і беззахисний. Догляд за лавандою проходить у кілька етапів, кожен з яких відповідає за певний процес.

До них можна віднести: обрізку куща, полив, внесення добрив тощо.

Обрізка лаванди

Основний догляд за лавандою навесні зводиться до весняної обрізки. Якщо її припинити хоча б на рік, то в результаті виросте не дуже привабливий кущ з голими нижніми гілками. Завдяки стрижці садівникові вдасться надати приємну для ока форму куща.

Обрізку слід робити тільки тих рослин, які досягли 2-х річного віку.

Спочатку видаліть усі зламані, сухі та хворі гілки. Потім укоротіть рослину до третини загальної висоти. Якщо ваша лаванда дуже добре доглянута, то її можна обрізати до 15 см над землею. Це допоможе лаванді залишатися молодою та красивою довше.

Добрива

Підгодовувати кущі лаванди найкраще калійними добривами. А ось з азотними підживленнями слід бути обережнішими. Їх бажано використовувати тільки на весняний період, оскільки він стимулює зростання зеленої маси.

Полив

З настанням теплих днів доводиться також збільшувати й використання води. Після кожного дощу потрібно розпушити поверхню ґрунту між рослинами й позбуватися від бур’янів. На майбутнє, щоб лишити себе зайвого клопоту і зменшити площу поширення бур’янів, відкриту землю біля лаванди можна покрити торфом.

Підгортання

Догляд за лавандою в саду навесні не обходиться без високого підгортання землі. Завдяки цьому процесу можна сприяти формуванню нових пагонів на старих гілочках. А також за потреби сховати нижчі голі пагони та надати кущу естетичнішої форми.

Лаванда в домашніх умовах

Якщо ж комусь до вподоби вирощувати лаванду в горщиках, то важливо не забувати про її періодичний полив. Під час цвітіння потрібно додавати очищену воду 2-3 рази на 7 днів. Навесні також рекомендують вносити невелику кількість добрив та не забувати ставити рослину в помірно освітлену локацію.

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