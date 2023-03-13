Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт 2023: найкращий час для посіву

Що може бути краще за свіжий домашній огірок, вирощений з любов’ю та без пестицидів? Але перед тим, як з’їсти огірок, його треба виростити. Це можна зробити як у великому ґрунті, так і через розсаду.

Ми вже розповіли про вдалі дні для посіву у березні 2023. Однак який час ідеально підійде для того, щоб засівати огірки у відкритий ґрунт у березні 2023? Адже щоб огірки проросли, їм передусім треба комфортна температура.

Коли садити огірки у відкритий ґрунт навесні 2023: сприятливі дні та температура

Сприятливі дні для саджання огірків у 2023 році:

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Березень: 5, 20, 21, 24-26.

Квітень: 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27.

Травень: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Однак зауваж, що огірок — це теплолюбна культура, його комфортна температура для зростання та розвитку +14°C+30°C.

Тож оптимальний місяць для посіву огірка — кінець квітня та травень. В цей час температура вже стабільно тепла та сприятлива.

Як мінімум, щоб огірок проріс, ґрунт має прогрітися до 10°C – 12°C тепла. Загальна температура вночі не має опускатися нижче +10°C, а вдень +16 °C.

Адже при нижчій температурі чи коливаннях огірок просто запріє у землі й загине, а якщо він і виживе, то рости буде досить довго — до 20 днів.

При трохи вищій температурі, до +20°C, насіння прокльовуватиметься 14 днів, при +25°C — 10-12 днів, а при +30°C — 7-10 днів.

Як засіяти огірки у відкритий ґрунт правильно

Перш за все, слід обрати правильну ділянку для посіву. Огірки полюбляють зростати на сонці, у захищеному від холодних вітрів місці.

Можна їх розмістити на ділянках, де торік росли: капуста, картопля, цибуля, помідор, перець чи морква.

А от місць, де росли гарбузові культури, ліпше уникай.

Сам ґрунт має бути легким та родючим, тож перед посадкою слід додати в нього добрива: перегній або компост із розрахунку два відра на кв. м.

Отож, у сприятливий для посіву день за календарем та температурою, у підготовлений відкритий ґрунт можеш починати посів.

Зроби у ґрунті борозенки завглибшки два – чотири см на відстані 70 см один від одного.

Борозни варто зволожити та заповнити насінням з відстанню у 5–10 см.

Тепер присип насіння ґрунтом і полий ділянку.

Після посадки уздовж грядки варто встановити опори — це полегшить збирання врожаю.

А коли найкращий час, щоб сіяти моркву ми вже розповіли у матеріалі.

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