Органічні чи мінеральні? Якими добривами найкраще підживлювати полуницю навесні

Великі і солодкі ягоди полуниці родять не завжди. Щоб отримати саме такий урожай, потрібно періодично підживлювати кущі. А починати слід уже з весни. Читай у нашому матеріалі про підживлення полуниці навесні 2023. Чим підживлювати кущі полуниці для вдалого врожаю?

Підживлення полуниці навесні 2023: чим підживлювати

Для підживлення полуниці ти можеш використати як народні рецепти, так і магазинні засоби. Головне зробити все правильно. Починати підживлення можна вже з березня, коли плюсова температура тримається кілька днів, а нічних заморозків уже немає.

Спершу підготуй кущі — з них потрібно прибрати засохле листя, вуса, мульчу. Землю варто добре розпушити сапкою.

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Вибери між органічними та мінеральними добривами. Мінеральні краще підходять для удобрювання, адже містять азот, який необхідний рослинам після зими. З мінеральних добрив для полуниці використовують такі:

Сечовина — 25 г на 10 л води. Аміачна селітра — 25 г на 10 л води.

Серед органічних добрив садівники часто використовують послід та гній. Їх змішують з водою та настоюють кілька днів.

Використовувати для підживлення полуниці навесні можна ще:

Попіл. Його висипають під кущики або розмішують з водою і поливають ґрунт. Йод. На кожен літр води додай по одній краплі йоду та розмішай. Обприскай кущі. Дріжджі. Два пакетики дріжджів змішай з двома ложками цукру та трьома літрами води. Залиш суміш настоюватися на годину, а потім полий нею кущі.

Як правильно підживлювати полуницю навесні

Універсальними правилами підживлення полуниці є такі:

Підживлювати полуницю потрібно ввечері, після заходу сонця. За добу до підживлення добре полий грядку. Ретельно дотримуйся пропорцій, що вказані на упаковці, та будь у спеціальному захисному одязі.

Підживлювати полуницю навесні найкраще тричі — під час формування молодого листя, під час цвітіння та появи зав’язей.

Якщо ти посадив(-ла) полуницю минулого року, підживлювати її в цьому не потрібно. Удобрювати необхідно кущі, яким два і більше років.

Раніше ми розповідали, коли найкраще пересаджувати полуницю.

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