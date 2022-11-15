Не тільки Сам удома: що подивитися на Новий рік

Ніщо не так не поліпшує новорічний настрій, як атмосферні різдвяні фільми. Багато хто починає дивитися їх ще в листопаді, коли супермаркети і магазини прикрашають свої вітрини до свят.

Що подивитися на Новий рік, найкращі новорічні фільми — дивись у матеріалі.

Щоб насолодитися переглядом різдвяного кіно, вибери фільм, який буде тобі до душі. Тримай список новорічних фільмів.

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Новорічні фільми: Сам удома



Для гарного настрою та ностальгії багато хто любить вмикати Сам удома.

Усі частини фільму можна переглянути за кілька вечорів.

Кіно хоч і зняли майже 30 років тому, але воно й досі дарує добрі відчуття після перегляду. Хоча за такий час могло б набриднути все що завгодно.

Що подивитися на Новий рік: Грінч

Фільм про персонажа Грінча, який ненавидить Різдво. Це чудовий новорічний фільм, а надто тому, що головну роль у ньому зіграв Джим Керрі.

Цей фільм поєднує смішну та зворушливу історію про зеленого монстра, який намагається викрасти свято у всіх мешканців міста.

Але річ у тому, що шансів на успіх у нього дуже мало.

Фільми до Нового року: Любіть Куперів

Хороший фільм для перегляду всією родиною. Багато хто додав кіно до особистого списку найкращих новорічних фільмів.

У ньому безліч родичів – представників чотирьох різних поколінь, що збираються разом на Різдво.

Але їхні плани обернулися чимось дуже цікавим!

Новорічний фільм: Чотири Різдва

Кіно для тих, хто на свята відвідує усіх родичів.

У фільмі подружжя збирається у подорож до родичів з боку дружини та чоловіка.

Тобто це чотири Різдва поспіль! Головну роль зіграла Різ Візерспун, яка надала фільму дивовижного шарму.

Що подивитись на Новий рік: Різдвяна казка

Різдвяну казку зняли у Франції. Головну роль у фільмі зіграла Катрін Деньов, яку вважають дівою світового кінематографа.

За сюжетом на сімейне свято літнього подружжя збираються їхні діти.

За законом жанру, вони розповідають історії з життя, розкривають несподівані зізнання, і, звичайно, не обійдеться без сміху та сліз.

Найкращі новорічні фільми: Духи Різдва

Духи Різдва — це екранізація знаменитої повісті Чарльза Діккенса Різдвяна пісня.

В основу сюжету закладено історію сварливого та скупого Скруджа, який переживе візит духів Різдва та змінить свої погляди на життя.

Це казкова історія, яку неодмінно варто показати дітям.

Що подивитися на Новий рік: Подарунок на Різдво

Історія, знайома кожній зайнятій людині: переддень Нового року, а в тебе немає подарунків для всіх друзів та родичів!

І ось складне завдання: за короткий час необхідно знайти ідеальні подарунки.

У подібне становище потрапляє герой Арнольда Шварценеггера: у всьому місті він розшукуватиме для сина іграшку улюбленого супергероя.

Новорічні фільми: Гаррі Поттер

Переглянути всі частини Гаррі Поттера за вихідні — легко!

Навіть незважаючи на те, що ці фільми багато хто з нас переглянув більш ніж десяток разів.

У цій історії головний герой Поттеріани Гаррі Поттер разом з однокласником та найкращим другом Роном Візлі та Герміоною Грейнджер заплутуються в цікавих пригодах і борються зі злом.

В Україні теж є свої легенди в кіноіндустрії. Якщо хочеться подивитися рідне кіно, дивися підбірку культових українських фільмів.

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