Не панікуй, а грій! Що робити, якщо замерзла омивальна рідина в бачку — інструкція

Зима — доволі складний період для водіїв. Часом морози бувають такі, що в бачку омивача замерзає рідина, яку ще називають “незамерзайкою”. Якщо в тебе так і сталося, ми розповідаємо, що робити якщо замерзла система омивання скла та як можна швидко її відігріти.

Що робити, якщо замерзла система омивання скла в машині: лайфхаки

Якщо ти вмикаєш двірники, щоб очистити скло, але нічого не відбувається, найімовірніше, це замерз омивач скла. Так буває, якщо він не підходить до температурного режиму або це залишки того, яким ти користувався(-лась) тоді, коли ще було тепло.

Щоб відігріти систему омивання скла, потрібно зробити прості дії:

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Якщо бачок розташований під капотом, то добре прогрій авто. Заїдь у гараж або на паркінг, якщо є така можливість. Це пришвидшить відігрівання авто. Залий у бачок гарячу воду, але не окріп, щоб він не тріснув. Також можна залити спирт. Якщо у тебе є можливість підігріти рідину для омивача — зроби це і залий її в бачок. Щоб відігріти бачок, можна використати грілки та пляшки з теплою водою.

Якщо омивальна рідина замерзла не в бачку, а в розпилювачі, потрібно залишити авто в теплому місці, щоб система відігрілась.

Якщо тобі потрібно швидко розморозити систему, використай шприц і розморожувач. Його необхідно ввести у форсунки омивача, і тоді система омивання скла розморозиться.

На зимовий період потрібно обирати омивальну рідину з максимально низьким температурним режимом, щоб уникнути замерзання в бачку. Вона коштує дорожче, але і працює краще. Тому тобі більше не доведеться витрачати зусилля і час, щоб відігріти систему.

А перевірити омивач на якість можна, наливши його в посудину та залишивши на ніч у морозилці. Якщо вона замерзла, брати таку омивальну рідину не слід.

Раніше ми розповідали, як правильно тримати авто на морозі та безпечно їздити взимку.

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