Не панікуй, а грій! Що робити, якщо замерзла омивальна рідина в бачку — інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 05 Грудня 2022, 15:15
Що робити, якщо замерзла система омивання скла в машині: лайфхаки
Фото: Pexels

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