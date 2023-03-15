Потурбуйся навесні, щоб мати гарний урожай влітку: як та коли обрізати малину

Весна — час для роботи у садах та городах. Оскільки синоптики пообіцяли теплий березень, уже час подбати про плодовиті кущі та дерева! Наприклад, як обрізати малину навесні — розповідаємо далі.

Коли обрізати малину навесні

Через кліматичні умови, що часто змінюються в регіонах України, складно точно визначити конкретний термін, коли обрізати малину навесні.

Найкраще це робити, коли температура вдень стане стабільною та не опускатиметься нижче +5ºС. Також зверни увагу, що обрізати кущ треба тоді, коли пагони ще не почали розпускатися.

Після початку зростання молодих бічних гілок бажано припинити обрізання або перенести обрізання на пізніший термін.

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Як обрізати малину: правила правильної обрізки

Як тільки зійде сніг, можна зробити першу весняну обрізку малини. Зрізати необхідно все підмерзлі, обламані пагони малини.

Зверни увагу, що потрібно обрізати верхівки гарних та здорових пагонів. Вони у майбутньому дадуть гарний урожай.

Якщо у куща є пошкоджені гілки, то зрізати їх потрібно аж на місці, де є здоровий вузол. Кущ малини має бути від одного до півтора метра у висоту, аби не гнути гілки при збиранні урожаю.

Поради щодо обрізання малини

При обрізанні малини слід звернути увагу на такі фактори:

Засохлі гілочки на верхівці — ознака незрілих або обморожених паростків. Здорова “нирка” та гілка будуть зеленими на зрізі, “мертва” — коричнева та ламка.

Всі гілки рекомендується вкоротити на 10-20 сантиметрів.

Оптимальна кількість гілок у кущі — від п’яти до восьми штук.

При траншейній посадці на погонному метрі залишають не більше ніж 14 – 16 добре сформованих пагонів з відстанню 20 – 25 сантиметрів між кущами.

У малиннику, що вирощується шпалерним способом, залишають пагони кожні 10 – 15 сантиметрів.

Інші поради щодо обрізання малини можеш дізнатися в нашому іншому матеріалі.

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