Потурбуйся навесні, щоб мати гарний урожай влітку: як та коли обрізати малину

Весна — час для роботи у садах та городах. Оскільки синоптики пообіцяли теплий березень, уже час подбати про плодовиті кущі та дерева! Наприклад, як обрізати малину навесні — розповідаємо далі.
Через кліматичні умови, що часто змінюються в регіонах України, складно точно визначити конкретний термін, коли обрізати малину навесні.
Найкраще це робити, коли температура вдень стане стабільною та не опускатиметься нижче +5ºС. Також зверни увагу, що обрізати кущ треба тоді, коли пагони ще не почали розпускатися.
Найкраще це робити, коли температура вдень стане стабільною та не опускатиметься нижче +5ºС. Також зверни увагу, що обрізати кущ треба тоді, коли пагони ще не почали розпускатися.
Після початку зростання молодих бічних гілок бажано припинити обрізання або перенести обрізання на пізніший термін.
Як тільки зійде сніг, можна зробити першу весняну обрізку малини. Зрізати необхідно все підмерзлі, обламані пагони малини.
Зверни увагу, що потрібно обрізати верхівки гарних та здорових пагонів. Вони у майбутньому дадуть гарний урожай.
Зверни увагу, що потрібно обрізати верхівки гарних та здорових пагонів. Вони у майбутньому дадуть гарний урожай.
Якщо у куща є пошкоджені гілки, то зрізати їх потрібно аж на місці, де є здоровий вузол. Кущ малини має бути від одного до півтора метра у висоту, аби не гнути гілки при збиранні урожаю.
При обрізанні малини слід звернути увагу на такі фактори:
Інші поради щодо обрізання малини можеш дізнатися в нашому іншому матеріалі.
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