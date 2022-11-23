Здоров'я та краса

Як уникнути падінь та травм під час ожеледиці: поради травматолога

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 10:00
Як уникнути падінь та травм під час ожеледиці: поради травматолога
Фото: Pexels

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