Як уникнути падінь та травм під час ожеледиці: поради травматолога

Упасти на рівному місці ще й як можливо, особливо коли йдеться про зимові реалії. Коли дороги перетворюються на ковзанки, притрушені снігом, травматологи мають “найгарячішу” пору на роботі.

Невдале падіння на льоду загрожує забоями кінцівок, розтягненнями зв’язок, переломами та серйознішими травмами.

Тож під час ожеледиці варто бути надзвичайно обережними та уважними, щоб зберегти своє здоров’я. Ортопед-травматолог Ігор Змисля розповів, як захистити себе від травм та падінь взимку.

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Лікар дає поради, як безпечно ходити надворі взимку:

Обирай стійке та неслизьке взуття — з гумовою чи рельєфною підошвою. Відмовся від високих каблуків. Якщо все ж маєш слизьку підошву, то придбай спеціальні насадки — льодоходи. Також тимчасово покращити ситуацію може пластир, наклеєний на підошву хрест-навхрест або ж драбинкою. На слизькому рухайся, наче лижник — не підіймай високо ноги, наступай на всю підошву, роби невеликі плавні кроки. Уникай нерівних місць. Якщо все-таки треба йти льодом, то довжина твого кроку має дорівнювати довжині стопи. Не тримай руки в кишенях — повір, тобі не вистачить часу витягнути їх у разі падіння. Літнім людям краще ходити з палицею з гумовим наконечником. Тримайся за поручні на вході та виході з громадського транспорту. Якщо тролейбус уже поїхав, то не намагайся його наздогнати. Адже так є ризик посковзнутися і впасти під колеса. Не гуляй надворі в нетверезому стані. Адже алкоголь знижує чутливість до болю й людина не одразу розуміє, що отримала травму. Це марнує дорогоцінний час порятунку та відновлення.

Як правильно падати

Якщо падіння не уникнути, то принаймні можна зменшити силу удару:

під час падіння намагайся присісти та зменшити висоту. Щоб м’язи рефлективно запам’ятали цей рух, регулярно присідай вдома;

займи позицію ембріона — втягни голову в плечі, притисни підборіддя до грудей, а лікті — до тулуба, закрий голову руками, а ноги зігни в колінах;

напруж м’язи, адже так вони захистять кістки від перелому;

падай на бік, щоб вберегти від пошкоджень хребет, руки та кістки. Однак людям похилого віку не можна так робити, бо є ризик отримати перелом шийки стегна — небезпечну травму, що іноді може загрожувати життю;

під час падіння не виставляй руки чи ноги, намагаючись втримати рівновагу. Адже так можна приземлитись на кінцівки всією своєю вагою та спричинити тяжкі травми.

Як вберегти дітей на крижаних гірках

Саме на крижаних гірках найчастіше травмуються діти. Тож батькам потрібно уважно стежити за своїми малюками та навчити їх правил безпеки.

Не можна з’їжджати з гірки, поки інша дитина, що вже з’їхала, не відійшла вбік. Також не варто затримуватись внизу після спуску, стояти посередині гірки та перебігати її, коли вже нею котиться хтось інший.

Їхати стоячи або вниз головою небезпечно! Також категорично заборонено навмисне заважати кататись іншим. Такі ігри можуть призвести до сумних наслідків.

Травматолог зазначає, що найкращою профілактикою від падінь та відповідних наслідків є регулярні заняття фізкультурою.

У разі травмування необхідно знати, як надати потерпілому першу домедичну допомогу. Читай, як правильно обробляти рани для їх якнайшвидшого загоєння.

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