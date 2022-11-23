Як уникнути падінь та травм під час ожеледиці: поради травматолога

Упасти на рівному місці ще й як можливо, особливо коли йдеться про зимові реалії. Коли дороги перетворюються на ковзанки, притрушені снігом, травматологи мають “найгарячішу” пору на роботі.
Невдале падіння на льоду загрожує забоями кінцівок, розтягненнями зв’язок, переломами та серйознішими травмами.
Тож під час ожеледиці варто бути надзвичайно обережними та уважними, щоб зберегти своє здоров’я. Ортопед-травматолог Ігор Змисля розповів, як захистити себе від травм та падінь взимку.
Лікар дає поради, як безпечно ходити надворі взимку:
Якщо падіння не уникнути, то принаймні можна зменшити силу удару:
Саме на крижаних гірках найчастіше травмуються діти. Тож батькам потрібно уважно стежити за своїми малюками та навчити їх правил безпеки.
Не можна з’їжджати з гірки, поки інша дитина, що вже з’їхала, не відійшла вбік. Також не варто затримуватись внизу після спуску, стояти посередині гірки та перебігати її, коли вже нею котиться хтось інший.
Їхати стоячи або вниз головою небезпечно! Також категорично заборонено навмисне заважати кататись іншим. Такі ігри можуть призвести до сумних наслідків.
Їхати стоячи або вниз головою небезпечно! Також категорично заборонено навмисне заважати кататись іншим. Такі ігри можуть призвести до сумних наслідків.
Травматолог зазначає, що найкращою профілактикою від падінь та відповідних наслідків є регулярні заняття фізкультурою.
У разі травмування необхідно знати, як надати потерпілому першу домедичну допомогу. Читай, як правильно обробляти рани для їх якнайшвидшого загоєння.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!