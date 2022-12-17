Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч

Українці живуть в непростий час, коли навіть звичні речі стають під забороною. Наприклад, нічні прогулянки чи й просто перебування на вулиці після оголошення комендантської години. Та багатьох цікавить, якою буде ситуація у новорічну ніч: йдеться не про дозвіл на масові гуляння, а про скасування комендантської години з 31 грудня на 1 січня.

На сайті столичної міськради навіть з’явилася петиція, де містяни просять столичну владу скасувати комендантську годину в новорічну ніч: багато людей просто не зможуть повернутися додому від рідних чи родичів, а залишитися на ніч не у всіх є можливість.

З необхідних 6000 голосів поки що зібрано трохи більш як 1800. А місцева влада поки ніяк не коментує цю ініціативу. Про ситуацію в інших регіонах читай у матеріалі.

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Чи скасують комендантську годину на Новий рік 2023

Наразі жоден голова ОВА не заявляв про скасування комендантської години в новорічну ніч в області. Поки що комендантська година залишається по всій Україні, але радимо стежити за оновленнями на офіційних сторінках військових адміністрацій України.

Комендантська година на Новий рік 2023 по областях

Якою поки залишається комендантська година по областях України — нагадуємо далі.

Київ та область

Наразі жодних коментарів Київська міська та обласна ради не давали. Рішення щодо встановлення комендантської години у столиці затверджує керівництво ЗСУ.

Поки що у Києві та в Київській області комендантська година діє з 23:00 до 05:00.

Львів та область

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький не повідомляв про скасування комендантської години у регіоні. Але з 19 жовтня у Львові та області комендантський режим скоротили до п’яти годин — від 00:00 до 05:00.

Ймовірно, така ж ситуація залишиться й у новорічну ніч.

Дніпро та область

У Дніпропетровській області ситуація така ж: комендантський режим тут діє з 00:00 до 05:00 години ранку.

Запоріжжя та область

У прифронтовому місті зменшення чи скасування комендантської години у новорічну ніч не варто очікувати. На території Запоріжжя комендантська година діє з 23:00 до 05:00 ранку.

— Максимально обмежте своє перебування на вулицях і без нагальної потреби взагалі не виходьте з дому. Навіть у той час, коли комендантська година не діє, — закликають на офіційному сайті Запорізької ОВА.

Рівне та область

Голова Рівненської області Віталій Коваль заявив, що в новорічну ніч жодних послаблень комендантського режиму не вводитимуть.

Тож комендантський режим залишається незмінним: з 00:00 до 05:00.

Кривий ріг та область

13 грудня начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у своєму Telegram-каналі , що комендантська година у Кривому Розі скорочується та триватиме з 23:00 до 05:00 ранку.

Така комендантська година, найімовірніше, діятиме і в новорічну ніч 2023.

Харків та область

На Харківщині теж скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з 23:00 до 05:00. Про це 5 грудня 2022 року повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ймовірно, на Новий рік інших послаблень чекати не варто.

Івано-Франківськ та область

В Івано-Франківську комендантська година діє з 23:00 до 05:00 ранку. Жодних змін на новорічну ніч поки що не робили.

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Інші регіони:

Вінницька область — з 00:00 до 05:00.

Волинська область — з 00:00 до 05:00.

Донецька область — з 21:00 до 05:00.

Житомирська область — з 00:00 до 05:00.

Закарпатська область — немає.

Запорізька область — з 23:00 до 05:00.

Луганська область — з 21:00 до 05:00.

Миколаївська область — з 00:00 до 05:00 (це не стосується деокупованих територій).

Одеська область — з 23:00 до 05:00.

Полтавська область — з 23:00 до 05:00.

Сумська область — з 23:00 до 04:00.

Тернопільська область — з 23:00 до 05:00.

Херсонська область — з 19:00 до 06:30.

Хмельницька область — з 00:00 до 05:00.

Черкаська область — з 23:00 до 05:00.

Чернігівська область — з 23:00 до 04:00.

Чернівецька область — з 00:00 до 05:00.

А ось чи чекати українцям вихідних на Новий рік та Різдво — про це ми писали у попередньому матеріалі.

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