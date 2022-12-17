Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч

Українці живуть в непростий час, коли навіть звичні речі стають під забороною. Наприклад, нічні прогулянки чи й просто перебування на вулиці після оголошення комендантської години. Та багатьох цікавить, якою буде ситуація у новорічну ніч: йдеться не про дозвіл на масові гуляння, а про скасування комендантської години з 31 грудня на 1 січня.
На сайті столичної міськради навіть з’явилася петиція, де містяни просять столичну владу скасувати комендантську годину в новорічну ніч: багато людей просто не зможуть повернутися додому від рідних чи родичів, а залишитися на ніч не у всіх є можливість.
З необхідних 6000 голосів поки що зібрано трохи більш як 1800. А місцева влада поки ніяк не коментує цю ініціативу. Про ситуацію в інших регіонах читай у матеріалі.
Наразі жоден голова ОВА не заявляв про скасування комендантської години в новорічну ніч в області. Поки що комендантська година залишається по всій Україні, але радимо стежити за оновленнями на офіційних сторінках військових адміністрацій України.
Якою поки залишається комендантська година по областях України — нагадуємо далі.
Наразі жодних коментарів Київська міська та обласна ради не давали. Рішення щодо встановлення комендантської години у столиці затверджує керівництво ЗСУ.
Поки що у Києві та в Київській області комендантська година діє з 23:00 до 05:00.
Поки що у Києві та в Київській області комендантська година діє з 23:00 до 05:00.
Керівник Львівської ОВА Максим Козицький не повідомляв про скасування комендантської години у регіоні. Але з 19 жовтня у Львові та області комендантський режим скоротили до п’яти годин — від 00:00 до 05:00.
Ймовірно, така ж ситуація залишиться й у новорічну ніч.
Ймовірно, така ж ситуація залишиться й у новорічну ніч.
У Дніпропетровській області ситуація така ж: комендантський режим тут діє з 00:00 до 05:00 години ранку.
У прифронтовому місті зменшення чи скасування комендантської години у новорічну ніч не варто очікувати. На території Запоріжжя комендантська година діє з 23:00 до 05:00 ранку.
— Максимально обмежте своє перебування на вулицях і без нагальної потреби взагалі не виходьте з дому. Навіть у той час, коли комендантська година не діє, — закликають на офіційному сайті Запорізької ОВА.
Голова Рівненської області Віталій Коваль заявив, що в новорічну ніч жодних послаблень комендантського режиму не вводитимуть.
Тож комендантський режим залишається незмінним: з 00:00 до 05:00.
Тож комендантський режим залишається незмінним: з 00:00 до 05:00.
13 грудня начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у своєму Telegram-каналі, що комендантська година у Кривому Розі скорочується та триватиме з 23:00 до 05:00 ранку.
Така комендантська година, найімовірніше, діятиме і в новорічну ніч 2023.
Така комендантська година, найімовірніше, діятиме і в новорічну ніч 2023.
На Харківщині теж скоротили комендантську годину. Тепер вона триває з 23:00 до 05:00. Про це 5 грудня 2022 року повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Ймовірно, на Новий рік інших послаблень чекати не варто.
В Івано-Франківську комендантська година діє з 23:00 до 05:00 ранку. Жодних змін на новорічну ніч поки що не робили.
А ось чи чекати українцям вихідних на Новий рік та Різдво — про це ми писали у попередньому матеріалі.
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