Україна

Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Грудня 2022, 08:00
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Зруйновані будинки оживають, мов фенікси! Відбудова Рудницького вражає
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