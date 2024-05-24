Предоставят Leopard и HIMARS. Германия согласовала новый пакет военной помощи для Украины

Украина получит новый пакет военной помощи из Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Бундестага. В него вошли танки Leopard, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, разведывательные дроны и прочее.
О полном списке помощи, которую Германия выделила на нужды Украины, рассказываем дальше.
Полный список содержимого нового пакета выглядит так:
Военная помощь от Германии предоставляется двумя разными способами: на средства федерального правительства для укрепления потенциала безопасности и из составов федеральных вооруженных сил.
В общей сложности Германия предоставила военную помощь на сумму примерно 28 миллиардов евро.
Выделенные средства на военную помощь для Украины только в 2024 году составляют примерно 7,1 млрд евро.
На днях о предоставлении военной помощи Украине объявила Испания. Страна предоставит вооруженным силам дополнительные танки Leopard и боеприпасы.
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