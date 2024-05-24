Предоставят Leopard и HIMARS. Германия согласовала новый пакет военной помощи для Украины

Украина получит новый пакет военной помощи из Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Бундестага. В него вошли танки Leopard, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, разведывательные дроны и прочее.

О полном списке помощи, которую Германия выделила на нужды Украины, рассказываем дальше.

Что вошло в пакет военной помощи от Германии

Полный список содержимого нового пакета выглядит так:

десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5 (вместе с Данией);

три реактивных системы залпового огня HIMARS;

20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;

8500 снарядов 155 мм;

20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;

34 разведывательных беспилотника RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;

четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями;

два противоминных плуга;

16 автоцистерн Zetros;

400 светодиодных ламп;

530 штурмовых винтовок MK 556;

80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысяч патронов;

111 винтовок CR 308;

1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Военная помощь от Германии предоставляется двумя разными способами: на средства федерального правительства для укрепления потенциала безопасности и из составов федеральных вооруженных сил.

В общей сложности Германия предоставила военную помощь на сумму примерно 28 миллиардов евро.

Выделенные средства на военную помощь для Украины только в 2024 году составляют примерно 7,1 млрд евро.

На днях о предоставлении военной помощи Украине объявила Испания. Страна предоставит вооруженным силам дополнительные танки Leopard и боеприпасы.

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