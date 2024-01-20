Родительство

Как правильно пеленать новорожденного ребенка, чтобы ему было комфортно и тепло

Леся Манзюк, редактор сайта 20 января 2024, 15:00
Как правильно пеленать новорожденного ребенка
Фото: Unsplash

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Как правильно пеленать новорожденного ребенка, чтобы ему было комфортно и тепло
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Как правильно пеленать новорожденного ребенка, чтобы ему было комфортно и тепло

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Как правильно пеленать новорожденного ребенка, чтобы ему было комфортно и тепло
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Как правильно пеленать новорожденного ребенка, чтобы ему было комфортно и тепло
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