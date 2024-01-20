Как правильно пеленать новорожденного ребенка, чтобы ему было комфортно и тепло

Когда в семье появляется малыш, то это радостное событие сопровождается как радостными минутами, так и постоянно новыми заботами. Один из вопросов, который задают молодые мамы: нужно ли пеленать новорожденного малыша? Ответ на этот вопрос и простые советы о том, как правильно пеленать новорожденного в пеленку — читай в нашем материале.

Нужно пеленать новорожденного малыша

Раньше подобный вопрос вообще не возникал, поскольку это делали все. Младенца заворачивали очень туго, “солдатиком” — выпрямляя и фиксируя конечности. Делали это, чтобы ноги были ровными. Современные педиатры выступают против такого метода, считая его не физиологическим.

Сегодня отношение к пеленанию достаточно лояльное. Многие отказываются от него, предпочитая с первых дней жизни одевать грудного младенца в ползунки и распашонки. Однако есть поклонники традиционного пеленания, но они интересуются, как правильно это делать, чтобы малышу было комфортно.

Сейчас также смотрят

Врачи рекомендуют свободное пеленание, позволяющее малышу двигать ручками и ножками.

Сколько времени придется пеленать ребенка придется решать индивидуально. Одному малышу хватит 2-3-х недель, а другому придется пеленать до 6 месяцев. Кроме того, пеленание поможет чувствовать себя более комфортно тем малышам, которые родились в зимний период времени. Это связано с тем, что терморегуляция у маленьких детей не совершенна, и пеленание может предотвратить переохлаждение.

Как пеленать новорожденного

Родители младенца должны самостоятельно принимать решения. Педиатры все-таки в большинстве своем настаивают на том, чтобы использовать свободное пеленание на ночь, но не применять тугую технику.

“Свободное пеленание” — этот способ сегодня считается лучшим. При таком пеленании ручки ребенка сгибаются в локтевом суставе и прижимаются к груди, а ножки — сгибаются в тазобедренных и коленных суставах, поэтому ребенок повторяет позу эмбриона и чувствует себя комфортно. При таком пеленании малыш не будет дергаться и пробуждать себя ручками, но сможет ими двигать и наблюдать за ними. Данный способ пеленания можно использовать достаточно долго.

Как правильно пеленать ребенка в пеленку

Для пеленания нужно выбрать ровную поверхность. Идеальный вариант — купить пеленальный столик или комод для пеленки. Но это может быть и кровать, диван, тумба или матрас. Возьми чистую, выглаженную пеленку, размером примерно 120 на 90 см. Разложи ее на детском пеленающем столике или кровати. Загни верхний край по всей длине внутрь где-то на 20 см. Положи малыша на пеленку. Ее верхний край должен находиться на уровне шеи. Прижми левую ручку младенца к туловищу не выпрямляя, возьми левый уголок пеленки и оберни вокруг тела, заводя за спину. Повтори то же с правой рукой и правым уголком. Чтобы ребенок не вытягивал руки, прижимай их плотно, но при этом оставляй возможность двигать ими. Нижним краем пеленки накрой ножки. Один ее конец заведи назад, оберни вокруг ягодиц и расправ. Повтори то же самое с другим концом. Загни уголок, зафиксировав ткань, чтобы не развернулась. Малыша старше месяца можно пеленать без ручек, чтобы обеспечить ему большую свободу движений. На ночь можно оставлять ноги свободными, фиксируя только руки ребенка, чтобы во сне он не размахивал ими и не будил себя.

Этими способами удобно заворачивать малыша перед выходом на улицу. Отправляясь на прогулку летом, достаточно завернуть новорожденного в 2 пеленки. Зимой его можно таким же способом замотать в прямоугольное одеяло или использовать теплый конверт.

Теперь ты знаешь как правильно пеленать малыша. Пусть твое чадо растет крепким и здоровым, а уход за ним не составляет особого труда и будет тебе в радость.

Что делать, если твой ребенок боится спать в комнате, — ответы ищите в нашей статье об этом.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.