Как правильно пеленать новорожденного ребенка, чтобы ему было комфортно и тепло

Когда в семье появляется малыш, то это радостное событие сопровождается как радостными минутами, так и постоянно новыми заботами. Один из вопросов, который задают молодые мамы: нужно ли пеленать новорожденного малыша? Ответ на этот вопрос и простые советы о том, как правильно пеленать новорожденного в пеленку — читай в нашем материале.
Раньше подобный вопрос вообще не возникал, поскольку это делали все. Младенца заворачивали очень туго, “солдатиком” — выпрямляя и фиксируя конечности. Делали это, чтобы ноги были ровными. Современные педиатры выступают против такого метода, считая его не физиологическим.
Сегодня отношение к пеленанию достаточно лояльное. Многие отказываются от него, предпочитая с первых дней жизни одевать грудного младенца в ползунки и распашонки. Однако есть поклонники традиционного пеленания, но они интересуются, как правильно это делать, чтобы малышу было комфортно.
Врачи рекомендуют свободное пеленание, позволяющее малышу двигать ручками и ножками.
Врачи рекомендуют свободное пеленание, позволяющее малышу двигать ручками и ножками.
Сколько времени придется пеленать ребенка придется решать индивидуально. Одному малышу хватит 2-3-х недель, а другому придется пеленать до 6 месяцев. Кроме того, пеленание поможет чувствовать себя более комфортно тем малышам, которые родились в зимний период времени. Это связано с тем, что терморегуляция у маленьких детей не совершенна, и пеленание может предотвратить переохлаждение.
Родители младенца должны самостоятельно принимать решения. Педиатры все-таки в большинстве своем настаивают на том, чтобы использовать свободное пеленание на ночь, но не применять тугую технику.
“Свободное пеленание” — этот способ сегодня считается лучшим. При таком пеленании ручки ребенка сгибаются в локтевом суставе и прижимаются к груди, а ножки — сгибаются в тазобедренных и коленных суставах, поэтому ребенок повторяет позу эмбриона и чувствует себя комфортно. При таком пеленании малыш не будет дергаться и пробуждать себя ручками, но сможет ими двигать и наблюдать за ними. Данный способ пеленания можно использовать достаточно долго.
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Этими способами удобно заворачивать малыша перед выходом на улицу. Отправляясь на прогулку летом, достаточно завернуть новорожденного в 2 пеленки. Зимой его можно таким же способом замотать в прямоугольное одеяло или использовать теплый конверт.
Теперь ты знаешь как правильно пеленать малыша. Пусть твое чадо растет крепким и здоровым, а уход за ним не составляет особого труда и будет тебе в радость.
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