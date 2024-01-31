Суд ООН в Гааге вынес приговор по иску Украины против РФ — радоваться рано

Украина отстаивает свое право на выживание и свободу уже около десяти лет, пока идет российско-украинская война. И вместе со столкновениями на поле боя, продолжается противостояние и в правовом поле, в частности в Международном суде ООН.

16 января 2017 года Украина подала иск против РФ в соответствующую инстанцию из-за нарушения агрессором по меньшей мере двух конвенций ООН: о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, Украина обвинила РФ в сбыте самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области. 31 января суд ООН в Гааге вынес решение по этим искам. О них подробнее – в материале.

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Суд ООН в Гааге вынес решение относительно РФ

31 января 2024 года суд в Гааге вынес решение и частично удовлетворил иск Украины против РФ. Однако вместе с тем, отверг большинство обвинений.

Как пишет издание Reuters, суд заявил, что дела может касаться только поддержка российской стороной терроризма с помощью финансовой составляющей. А вот предоставленное террористам оружие инстанция решила не учитывать.

Также суд отметил, что нет достаточно доказательств, чтобы утверждать, что группы террористов, о которых заявляла Украина, были действительно террористами.

При этом в инстанции заявили, что РФ не провела нужного расследования обвинений в причастности к терроризму представителей так называемых Л/ДНР. Именно в этом суд видит нарушение российской стороной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Этот пункт стал единственным, который гаагское учреждение решило удовлетворить.

Коллегия из 16 судей обязала Россию расследовать любые правдоподобные обвинения в финансировании терроризма. Однако суд ООН отказался принять решение о выплате компенсации Украине.

Относительно нарушений конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, суд решил, что в Крыму преследования украинцев и крымских татар российскими оккупационными органами имели не этническую основу, а политическую. Поэтому коллегия признала лишь частичное нарушение прав этнической группы.

Преследование Меджлиса суд тоже признал больше действиями политического характера, чем этнически дискриминационного.

Согласно решению суда, виновной РФ была признана в нарушении прав украинцев на территории полуострова, поскольку количество учащихся, проходящих обучение на родном языке, резко уменьшилось.

Относительно сбития самолета MH17 суд отказался выносить конкретное решение с обвинениями российской стороны.

Пока же в Украине продолжат привлекать к ответственности российских военных преступников. Читай, что известно о деле шести захватчиков, расстрелявших семью на Житомирской трассе.

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