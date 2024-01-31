Суд ООН в Гааге вынес приговор по иску Украины против РФ — радоваться рано

Украина отстаивает свое право на выживание и свободу уже около десяти лет, пока идет российско-украинская война. И вместе со столкновениями на поле боя, продолжается противостояние и в правовом поле, в частности в Международном суде ООН.
16 января 2017 года Украина подала иск против РФ в соответствующую инстанцию из-за нарушения агрессором по меньшей мере двух конвенций ООН: о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Кроме того, Украина обвинила РФ в сбыте самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области. 31 января суд ООН в Гааге вынес решение по этим искам. О них подробнее – в материале.
31 января 2024 года суд в Гааге вынес решение и частично удовлетворил иск Украины против РФ. Однако вместе с тем, отверг большинство обвинений.
Как пишет издание Reuters, суд заявил, что дела может касаться только поддержка российской стороной терроризма с помощью финансовой составляющей. А вот предоставленное террористам оружие инстанция решила не учитывать.
Также суд отметил, что нет достаточно доказательств, чтобы утверждать, что группы террористов, о которых заявляла Украина, были действительно террористами.
При этом в инстанции заявили, что РФ не провела нужного расследования обвинений в причастности к терроризму представителей так называемых Л/ДНР. Именно в этом суд видит нарушение российской стороной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Этот пункт стал единственным, который гаагское учреждение решило удовлетворить.
Этот пункт стал единственным, который гаагское учреждение решило удовлетворить.
Коллегия из 16 судей обязала Россию расследовать любые правдоподобные обвинения в финансировании терроризма. Однако суд ООН отказался принять решение о выплате компенсации Украине.
Относительно нарушений конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, суд решил, что в Крыму преследования украинцев и крымских татар российскими оккупационными органами имели не этническую основу, а политическую. Поэтому коллегия признала лишь частичное нарушение прав этнической группы.
Преследование Меджлиса суд тоже признал больше действиями политического характера, чем этнически дискриминационного.
Преследование Меджлиса суд тоже признал больше действиями политического характера, чем этнически дискриминационного.
Согласно решению суда, виновной РФ была признана в нарушении прав украинцев на территории полуострова, поскольку количество учащихся, проходящих обучение на родном языке, резко уменьшилось.
Относительно сбития самолета MH17 суд отказался выносить конкретное решение с обвинениями российской стороны.
Пока же в Украине продолжат привлекать к ответственности российских военных преступников. Читай, что известно о деле шести захватчиков, расстрелявших семью на Житомирской трассе.
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