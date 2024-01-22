Щоб урожай баклажанів вийшов щедрим, насіння необхідно вчасно посіяти. Насамперед баклажани сіють, а вже потім висаджують у ґрунт.

Коли сіяти баклажани на розсаду 2024 і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Коли сіяти баклажани на розсаду 2024: найкращі дати

Насіння висівають у такий час: лютий, березень та початок квітня. Якщо робити це у середині квітня чи пізніше, то у відкритому ґрунті вони можуть зацвісти лише під кінець літа.

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Проростає насіння баклажанів за кілька тижнів, а пророщене — за тиждень. Потім сіянцям потрібно не менш як два місяці до того, як їх можна буде висаджувати.

Як сіяти баклажани на розсаду

Щоб вдало посіяти баклажани, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

Ґрунт. Землю потрібно підібрати пухку та легку. Субстрат можна купити чи приготувати в домашніх умовах. Для цього візьми річковий пісок, низинний торф і компост/перегній у пропорції 1:4:3. Ґрунт перед посадкою пролий окропом. Хороша ємність. Розмір залежить від того, чи ти пересаджуватимеш розсаду. Найчастіше вирощують таку розсаду без пікірування, адже коріння баклажанів дуже ніжне. Тому як тару можна використовувати торф’яні пігулки або пластикові стаканчики, але перед посівом обробити їх марганцівкою. Нормальне насіння. На розсаду потрібно купувати насіння гібридних сортів. Так баклажани добре ростимуть, будуть стійкими до хвороб та поганої погоди.

Як підготувати насіння баклажана до посіву

Перед посадкою насіння потрібно прогріти. Для цього помісти його в банку з теплою водою (40–50 °C) на 3–5 хвилин і закрий кришкою. Після цього помісти їх у 10% розчин перекису водню або розчин марганцівки на 20 хвилин.

Якщо є час, насіння можна ще загартувати. Для цього поклади їх між двома шматочками вологої тканини та потримай день за кімнатної температури.

Потім помісти у холодильник на п’ять годин. Знову перенеси в кімнату і так далі протягом семи днів.

Також можна замочити насіння за кілька днів до посадки і дати йому просохнути.

У горщики сіють по три насінини, а після появи сходів прищипують паростки та залишають найсильніший і найздоровіший. Поливати баклажани потрібно раз на тиждень.

Не знаєш, який день обрати для роботи в саду та городі? Дивись місячний посівний календар 2024.

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