Щоб урожай баклажанів вийшов щедрим, насіння необхідно вчасно посіяти. Насамперед баклажани сіють, а вже потім висаджують у ґрунт.
Коли сіяти баклажани на розсаду 2024 і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Насіння висівають у такий час: лютий, березень та початок квітня. Якщо робити це у середині квітня чи пізніше, то у відкритому ґрунті вони можуть зацвісти лише під кінець літа.
Проростає насіння баклажанів за кілька тижнів, а пророщене — за тиждень. Потім сіянцям потрібно не менш як два місяці до того, як їх можна буде висаджувати.
Щоб вдало посіяти баклажани, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:
Перед посадкою насіння потрібно прогріти. Для цього помісти його в банку з теплою водою (40–50 °C) на 3–5 хвилин і закрий кришкою. Після цього помісти їх у 10% розчин перекису водню або розчин марганцівки на 20 хвилин.
Якщо є час, насіння можна ще загартувати. Для цього поклади їх між двома шматочками вологої тканини та потримай день за кімнатної температури.
Якщо є час, насіння можна ще загартувати. Для цього поклади їх між двома шматочками вологої тканини та потримай день за кімнатної температури.
Потім помісти у холодильник на п’ять годин. Знову перенеси в кімнату і так далі протягом семи днів.
Також можна замочити насіння за кілька днів до посадки і дати йому просохнути.
Також можна замочити насіння за кілька днів до посадки і дати йому просохнути.
У горщики сіють по три насінини, а після появи сходів прищипують паростки та залишають найсильніший і найздоровіший. Поливати баклажани потрібно раз на тиждень.
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