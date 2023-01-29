Хачапурі по-аджарськи від Аліка Мкртчяна. Після нього і до ресторану йти не варто

Одна з найулюбленіших грузинських страв — хачапурі. М’яке тісто, сир, який тягнеться — просто смакота!

Вважаєш, що приготувати цю страву вдома складно? Ми знайшли дуже простий рецепт.

Ним поділився учасник МастерШеф.Професіонали Алік Мкртчян на своїй сторінці в Instagram.

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Інгредієнти для хачапурі

Для тіста:

молоко — 125 мл

вода питна — 125 мл

сухі дріжджі — 7 г

сіль — 1 ч. л.

цукор — 2 ч. л.

олія — ​​1-2 ст. л.

яйце — 1 шт.

борошно — приблизно 400 г (дивитись по консистенції).

Для начинки:

сир сулугуні — 250 г

адигейський сир або фета — 250 г

вершкове масло — 100 г

яйця — 4-5 шт.

Хачапурі: рецепт

Тісто для хачапурі по-аджарськи має вийти еластичним, м’яким і дуже ніжним, — каже Алік.

Замішуємо тісто. Щойно воно перестане липнути до рук, поміщаємо його у велику чисту миску.

Накриваємо рушником та прибираємо в тепле місце на годину.

Через зазначений час обминаємо масу, щоб вона збільшилася, і залишаємо в теплі ще на 30 хвилин.

Далі тісто ділимо на 4-5 рівних частин (залежно від бажаного розміру хачапурі). Розкочуємо великі тонкі овали.

Начинка для хачапурі

Беремо сулугуні та трохи адигейського сиру (також підійде суміш сулугуні та фети). Натираємо сир великою стружкою.

Для соковитості додаємо розтоплену олію, вимішуємо.

Перекладаємо хачапурі на лист із пергаментом.

Випікаємо хачапурі по-аджарськи в прогрітій до 200 °C духовці близько 15-25 хвилин.







Потім виймаємо практично готові хачапурі, ложкою злегка розриваємо сирну начинку і вливаємо в кожен “човник” сире яйце.

Відправляємо в духовку на 2-4 хвилини (білок має трохи схопитися, а жовток — залишитися рідким).

Бортики готових хачапурі змащуємо маслом, а також додаємо по невеликому шматочку масла в начинку.

А що солоденького можна приготувати із сиру? Пропонуємо тобі рецепт баскського чізкейка. Він дуже легкий та пухкий.