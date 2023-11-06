Щирі рими про зимову казку! Вірші про Новий рік для дітей трьох років

Новий рік — свято для дорослих та дітей. У цю пору можуть збутися будь-які бажання та мрії! Звісно, в дорослих та малих українців бажання зараз — одне та спільне.

Та підсилити атмосферу свята можна й дитячими віршиками! До того ж спільне вивчення коротких римованих рядків може зблизити сімʼю, а вивчення можна поєднувати зі спільним виготовленням новорічних прикрас на ялинку.

Ділимося з тобою віршами про Новий рік для дітей трьох-чотирьох років далі.

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Падав сніг на поріг,

Кіт зліпив собі пиріг.

Поки смажив, поки пік,

А пиріг водою стік.

Кіт не знав, що на пиріг

Треба тісто, а не сніг.

***

Ну й, бо ж снігу намело —

Стало білим все село.

Біла стежка, біла річка,

Біла вишня і смерічка,

Біла хата, білі коні,

Тільки носики червоні.

***

У нічний казковий час

Рік Новий прийшов до нас,

Він приніс свої вітання

І найкращі побажання —

І людині, і родині,

І матусі-Україні!

Новий рік іде горами

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями

Скрізь ялинки по хатах.

***

З Новим Роком всіх вітаю,

Щастя та добра бажаю,

Щоб уміли ми радіти

Щиросердно, наче діти,

Щоб здоровими були,

Й подолати все змогли!

До Нового року залишилось… ой, а скільки ж? Через скільки днів Новий рік та якого кольору обрати декор, ми розповідали раніше.

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