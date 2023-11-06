Щирі рими про зимову казку! Вірші про Новий рік для дітей трьох років

Новий рік — свято для дорослих та дітей. У цю пору можуть збутися будь-які бажання та мрії! Звісно, в дорослих та малих українців бажання зараз — одне та спільне.
Та підсилити атмосферу свята можна й дитячими віршиками! До того ж спільне вивчення коротких римованих рядків може зблизити сімʼю, а вивчення можна поєднувати зі спільним виготовленням новорічних прикрас на ялинку.
Ділимося з тобою віршами про Новий рік для дітей трьох-чотирьох років далі.
Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг.
Поки смажив, поки пік,
А пиріг водою стік.
Кіт не знав, що на пиріг
Треба тісто, а не сніг.
***
Ну й, бо ж снігу намело —
Стало білим все село.
Біла стежка, біла річка,
Біла вишня і смерічка,
Біла хата, білі коні,
Тільки носики червоні.
У нічний казковий час
Рік Новий прийшов до нас,
Він приніс свої вітання
І найкращі побажання —
І людині, і родині,
І матусі-Україні!
Новий рік іде горами
У червоних чобітках.
Сяють ясними вогнями
Скрізь ялинки по хатах.
З Новим Роком всіх вітаю,
Щастя та добра бажаю,
Щоб уміли ми радіти
Щиросердно, наче діти,
Щоб здоровими були,
Й подолати все змогли!
До Нового року залишилось… ой, а скільки ж? Через скільки днів Новий рік та якого кольору обрати декор, ми розповідали раніше.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.