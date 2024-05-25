Як вибрати правильний шампунь та доглядові засоби для волосся — поради трихологів

Шкіра голови потребує такого ж якісного та комплексного догляду, як і шкіра обличчя. Але на полицях магазинів стільки доглядових засобів, що часто ми губимося, які саме обрати. Широкий вибір шампунів, кондиціонерів, масок, олійок, скрабів — але чи дійсно все з цього нам необхідно?

Українська правда. Життя разом з трихологами Софією Малеш, Денисом Прокоповичем та Кузьмою Хобзеєм відповіла на питання, як вибрати шампунь та інші засоби для волосся та шкіри голови, чому випадає волосся та як має відрізнятися догляд в різні сезони.

Як вибрати шампунь та на що звернути увагу

Під час вибору шампуню трихологи рекомендують звернути увагу на склад, а саме на наявність силікону.

Але як зрозуміти, що шампунь без силіконів? Для цього слід поглянути на етикетку і відшукати там речовини siloxane і methicone. Інгредієнти на основі силікону мають закінчення: -cone, -xane, -conol або -silane.

Але не всі ці складові однаково працюють. Найпоширенішими є силікони амодиметикон і диметикон, які можуть надмірно обтяжувати волосся й погано змиватися.

Тривале використання засобів з цими компонентами може призвести до того, що волосся стане ламким, а шкіра голови — сухою. Легшим для волосся є силікон циклометикон. Він розчиняється у воді, тому його простіше змивати.

Також лікарі не рекомендують обирати шампуні на основі одразу кількох різних олій. Основа шампуню має складатися з мийної основи та живильних компонентів.

Після відкриття упаковки зберігати шампунь трихологи радять не довше 12 місяців при температурі від 4°C до 25°C.

Чим шампуні відрізняються один від одного

Хоча ринок повниться різними шампунями — рідкими, сухими, твердими та безсульфатними, – трихологи стверджують, що не кожен з них підійде будь-якому типу волоссю.

За словами Софії Малеш, сухий шампунь скоріше є “сос-допомогою”, адже він абсорбує шкірне сало й залишається на волоссі.

— Накопичення шкірного сала може стати джерелом живлення бактерій і грибків. Щоб змити сухий шампунь використайте спершу пілінг, а потім — шампунь для глибшого очищення, — радить лікарка.

Твердий шампунь — це концентрат, який переважно складається з поверхнево-активних речовин (ПАР), які утворюють піну. На відміну від рідких, тверді шампуні зазвичай не мають у складі води та консервантів.

Чим твердіше шампунь, тим більше там активних компонентів, які можуть пересушувати шкіру. Тому їх рекомендують людям із жирним типом шкіри голови як шампунь для глибокого очищення

Сульфати — це солі сірчаної кислоти, які очищають волосся від бруду та шкірного сала й утворюють піну. До того ж сульфати можуть позбавляти волосся природного жиру і вологи, роблячи його більш ламким, млявим та схильним до посіченості.

А от безсульфатні шампуні можуть використовувати тільки діти до пубертатного періоду та жінки в постменопаузі при умові сухості шкіри голови. Вони не зможуть вимити шкірне сало, бо є дуже густими й потребують мийні компонентів, а сульфати це і є мийні компоненти.

Кузьма Хобзей порівнює шампуні з автівками:

— Є малолітражні, є позашляховики, є швидкісні тощо. З шампунями так само – одні будуть більш делікатно очищати шкіру, інші навпаки – більш агресивні. Сульфати можуть бути ефективними, якщо у складі також будуть допоміжні речовини. Тому факт наявності сульфатів у шампуні не означає, що він поганий.

Загалом трихологи радять мати вдома два шампуні:

один для щоденного використання, який відповідатиме типу шкіри;

інший має відповідати стану волосся і бути призначений для глибокого очищення. Ним рекомендовано користуватися раз на тиждень.

Під час миття достатньо наносити шампунь двічі. Спершу для зняття пилу та бруду, а другий раз — для очищення шкіри голови від ороговілих клітин та залишків шкірного сала.

Чому потрібно використовувати маску для волосся та інші засоби

За способом дії засоби для довжини волосся поділяють на змивні, незмивні та відлущувальні.

Іноді шампунь може призвести до сухості по довжині волосся. Що ближче до шкіри голови, тим більше шкірного сала на волосинах — а тому чим довше волосся, тим більш сухими будуть його кінці.

Тож для того, щоб волосся не було пересушеним використовують змивні засоби. До них належать маски, кондиціонери та бальзами. Наносять їх на дві третини довжини.

За словами трихологів, бальзам живить, зволожує, надає блиск та еластичність волоссю. Але діє не так глибоко, як маска, тому для сильно пошкодженого волосся він не дуже пасує.

Кондиціонер захищає волосся від зовнішніх пошкоджень, закриває і пригладжує кутикулу, завдяки чому волога у волосині затримується довше. Це сприяє тому, що волосся стає гладким та блискучим. А ще волосся стає більш слухняним і легше розчісується.

Залежно від стану волосся, кондиціонером, маскою чи бальзамом можна користуватися один раз або двічі на тиждень.

Але основне завдання цих засобів — це відновити водний баланс, pH волосся – ступінь кислотності або лужності. Оскільки деякі шампуні, зокрема сульфатні, іноді можуть зміщувати цю величину в лужну сторону, тим самим відкривати лусочки на поверхні волосини.

— Загалом функціонал цих трьох засобів фактично однаковий. Відмінність лише в концентрації деяких складових — десь більше одних, десь — інших, — каже Кузьма Хобзей.

Оскільки волосся має більш кисле середовище, то оптимальним показником pH для бальзаму чи ополіскувача буде 4,0-4,5. Нижчий pH може призвести до лущення шкіри та подразнення.

Якщо у людини коротке волосся і шампунь не пересушує ані його, ані шкіру голови, то можна використовувати один шампунь.

Якщо волосся довше — 30-40 см, то варто використовувати бальзам, кондиціонер, іноді маску, щоб полегшити розчісування та зменшити сухість. Можна додати незмивні засоби.

Незмивні та відлущувальні засоби — що це та для цього їх використовувати

Серед незмивних засобів виділяють сонцезахисні засоби, косметичні олії, молочко та флюїди.

Трихологи рекомендують використовувати кокосову, олію авокадо чи олії на основі горіхів, зокрема макадамі, мигдалю чи волоського.

При виборі незмивного засобу варто звернути увагу на склад, аби там не було водонерозчинних силіконів. Накопичення цих компонентів призводить до того, що волосся стає ламким.

Особливу увагу живильним змивним та не змивним засобам трихологи радять приділяти у літній та зимовий періоди.

До відлущувальних засобів належать кислоти та скраби, якими виконують пілінг шкіри голови — процедуру, під час якої видаляються старі ороговілі клітини.

Пілінг регулює секрецію шкірного сала, запобігає росту бактерій та знижує ризик закорковування волосяних фолікулів і, як наслідок, випадіння волосся.

Але пілінги не слід використовувати під час кожного миття голови. Достатньо нанести його один чи два рази впродовж тижня на брудну шкіру голови перед миттям.

— Говорячи про пілінг, ми зазвичай говоримо про якісь кислоти або сольовий розчин, – те, що хімічно розчиняє ороговілі клітини, очищаючи нашу шкіру. Не корисними є абразивні сольові частинки, тобто тверді речовини, з гострими кутами, оскільки вони пошкоджуватимуть шкіру голови, а не очищатимуть її, — пояснює Софія Малеш.

Схожі компоненти може містити скраб. Він відлущує відмерлі клітини шкіри, коли людина наносить його на голову за допомогою механічних рухів.

— Якщо людина лікується й, наприклад, раз на місяць є необхідність знімати ороговілі клітини з поверхні шкіри голови, то обирайте абсорбуючі ферментні пілінги та скраби, які всмоктуватимуть надлишки шкірного сала та змертвілі клітини шкіри голови, – додає Денис Прокопович.

А Кузьма Хобзей каже, що скраб та пілінг може підійти людям, які користуються натуральними шампунями, адже у своєму складі вони не мають агресивних речовин й при частому використані можуть накопичуватися на шкірі голови.

Але є і негативні наслідки пілінгу. Зокрема, після їхнього використання може виникати контактний дерматит шкіри голови. Але якщо знати, як правильно обрати шампунь, то пілінг не доведеться використовувати. Адже шампунь очищатиме шкіру голови на достатньому рівні.

Як доглядати за волоссям в різні пори року

Догляд в літній та зимовий період відрізняється мінімально — в обох випадках волосся потребує зволоження. Влітку волосся може пересихати внаслідок пересихання на сонці, а взимку – через мороз.

При низькій температурі капіляри звужуються й волосяні цибулини отримують менше поживних речовин. Тож це впливає на швидкість росту та товщину волосин.

У зимовий період шкідливими є різкі перепади температури, адже це впливає на функціональність сальної залози.

— Вона починає більш активно працювати, тому й говорять, що в зимовий період шкіра стає жирнішою, ніж зазвичай, — каже Софія Малеш.

Запобіжником такої ситуації є шапка, яка збереже шкіру голови в теплі на вулиці, а у приміщенні знизить перепад температури.

Вітер та мороз може призвести до ламкості та тьмяності волосся. Не слід ховати його під одяг, адже воно буде тертися одне об одного й об тканину. Краще зібрати волосся у зачіску — легку косу чи пучок.

Також трихологи радять на зиму обирати більш жирні засоби для догляду, зокрема, змінити кондиціонер на маску.

На літо кількість зволожувальних засобів можна урізати. Є сенс використовувати сонцезахисний засіб як для довгого, так і для короткого волосся.

А для чоловіків, які лисіють, лікарі радять захищати шкіру голови, оскільки ультрафіолет не тільки викликає засмагу й пошкоджує стрижень волосся, а й сприяє старінню шкіри.

А детальніше про сухий шампунь та коли його краще використовувати ми розповідали в нашому матеріалі.

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