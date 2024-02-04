Дієтичні страви на пару: добірка смачних рецептів

Коли ми чуємо слово дієтичний, то в першу чергу уявляємо собі вівсянку без солі або прісні хлібці, через що мотивація харчуватися корисно одразу зникає. В нашому різноманітті страв ми часто відмовляємо собі в здоровому харчуванні, щоб не втрачати, як ми вважаємо, багатство смаку. Але дієтичні страви на пару можуть бути смачними, навіть якщо вони готувались за допомогою води. Лише потрібно знати як саме і з чим їх подавати.

Як смачно приготувати дієтичні страви на пару — Вікна покажуть прості рецепти.

Рецепти дієтичних страв на пару

Ми підготували для тебе рецепти повсякденних страв і декілька десертів, щоб зруйнувати стереотипи про неможливість співіснування солодкого і дієти.

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Ти можеш готувати свою страву у пароварці, мультиварці або на звичайному друшляку. Ми пропонуємо рецепти на друшляку.

Форель на пару з м’ятно-кроповою заправкою

Інгредієнти:

Молода картопля, розрізана навпіл — 120 г;

Спаржа — 170 г;

Розведений з водою кубик овочевого бульйону — 225 мл;

Зелена стручкова квасоля — 80 г;

Філе форелі без шкіри — 2 штуки;

2 скибочки лимона.

Для заправки

4 столові ложки білого йогурту;

1 чайна ложка яблучного оцту;

¼ чайної ложки класичної міцної гірчиці;

Дрібно нарізана м’ята;

Подрібнений кріп.

Постав молоду картоплю варитися до готовності. Розріж спаржу навпіл і наріж на шматочки. Перелий овочевий бульйон у широку каструлю. Чому саме бульйон? Бо він надасть страві особливого насиченого запаху.

Зверху постав друшляк, виклади на нього спаржу, зелену стручкову квасолю, зверху поклади форель і скибочки лимона. Накрий кришкою та готуй 10-15 хвилин, доки риба не почне легко розпадатися на волокна.

Тим часом змішай йогурт з оцтом, гірчицею, м’ятою та кропом. Готову рибу та картоплю виклади на тарілку і полий заправкою.

Медово-гірчична запарена зелень

Інгредієнти:

Оливкова олія — 4 столові ложки;

Французька цілозернова гірчиця — 1 чайна ложка;

Мед — 0,5 чайної ложки;

Яблучний оцет — 1 столова ложка;

Цибуля-порей, нарізана великими кільцями — 2 штуки;

Стручкова зелена квасоля — 400 г;

Броколі шматочками — 140 г;

Заморожений горошок — 200 г.

Доведи до кипіння воду у великій каструлі. На друшляк виклади цибулю-порей, квасолю, броколі та горох. Тушкуй на пару 10-15 хвилин.

Поки зелень готується, приготуй заправку. Перемішай оливкову олію з гірчицею, медом та оцтом у великій мисці, додай солі до свого смаку. Згодом готову зелень перемішай із заправкою.

Мідії на пару з сидром, зеленою ріпчастою цибулею та вершками

Інгредієнти:

Мідії — 900 г;

Масло вершкове — 50 г;

Зелена ріпчаста цибуля — один пучок;

Часник — 2 зубчики;

Чебрець — 4 гілочки;

Вершки 10-15% жирності — 150 мл;

Сидр — 100 мл;

Петрушка — на свій смак.

Промий мідії, щоб видалити бруд і пісок. Розтопи масло у великій каструлі. Додай туди ріпчасту цибулю і часник, обсмаж їх на сильному вогні протягом 1 хвилини, а потім влий сидр.

Згодом додай чебрець і мідії, накрий кришкою і готуй 3-4 хвилини, поки мідії не почнуть розкриватися. Додай вершки, приправ сіллю і перцем, наприкінці додай петрушку.

Мідії виклади на тарілку, полий соусом, що залишився на сковорідці, і присип зверху нарізаною зеленою цибулею.

Курка на пару з рисом і соєвим соусом

Інгредієнти:

Курячі грудки без шкіри — 2 штуки;

Соєвий соус — 2 столові ложки;

Соняшникова олія — 1 столові ложка;

Ріпчаста цибуля, нарізана шматочками — 2 штуки;

Рис басматі — 175 г;

Готові овочі з броколі, морквою і стручковою квасолею (можна взяти свіжі);

Невеликий шматочок свіжого кореня імбиру, натертого на тертці;

Овочевий бульйон з готового порошкового кубика — 450 мл.

Наріж курку шматочками й змішай з соєвим соусом, відстав маринуватись на 20 хвилин. Розігрій олію в сковороді, потім додай імбир і цибулю, обсмаж на середньому вогні.

Вимий рис під проточною водою. Підготуй каструлю, влий до гарніру овочевий бульйон, додай готових овочів, доведи до кипіння. Після цього зменш вогонь, накрий кришкою і готуй ще 5-10 хвилин.

Згодом поверх рису поклади курку, можна ще трохи полити її соєвим соусом. Знову накрий кришкою і готуй ще 10-15 хвилин, поки все не стане м’яким.

Окунь на пару з часником і чилі

Інгредієнти:

Морський окунь або інші біла риба — 2 філе;

Перець чилі червоний — 1 штука;

Свіжий подрібнений корінь імбиру — 1 чайна ложка;

Капуста пекінська — 300 г;

Соняшникова олія — 2 чайні ложки;

Подрібнений часник — 2 зубчики;

Соєвий соус — 2 чайні ложки.

Приправ рибу перцем чилі, імбиром, додай солі на свій смак. На каструлю з кип’яченою водою постав друшляк, виклади у нього рибу і капусту. Готуй 20 хвилин до готовності.

Тим часом розігрій олію у невеликій сковороді, додай часник і швидко обсмаж до легкого рум’яного кольору. Переклади капусту і рибу на порційні тарілки, полий 1 чайною ложкою соєвого соусу.

Медові пряники на пару

Інгредієнти:

Масло вершкове — 50 г;

Яйце — 1 штука;

Мед — 3 чайні ложки;

Цукор — 100 г;

Горіх волоський — 100 г;

Борошно — 200 г;

Розпушувач — 5 г.

На парову баню постав миску з вершковим маслом та яйцем, щоб масло швидше розтануло. Збий яйце і додай меду. Всип цукор та перемішай, потім додай розпушувач. Перемішай масу, допоки кристали цукру не розтопляться.

Зніми з парової бані готову основу і всип до неї борошно з подрібненими волоськими горіхами. Перемішай, але слідкуй, щоб тісто не вийшло дуже щільним.

Коли тісто сформоване, вологими руками зліпи кульки. Виклади пряники у форму для приготування на пару і готуй 40 хвилин.

Банановий флан

Банани — 3 штуки;

Цукор — 5 столових ложок;

Молоко — 2 склянки;

Яйця курячі — 3 штуки;

Борошно пшеничне — 1 столова ложка;

Масло вершкове — 0,5 чайної ложки.

Банани, цукор, молоко, яйця та борошно помісти в блендер і перемішай до однорідної маси. Форму змасти вершковим маслом і влий одержану масу. За бажання накрий алюмінієвою фольгою.

Помісти в форму для приготування, накрий кришкою і готуй протягом 35 хв.

Тепер, коли ти знаєш як приготувати смачні дієтичні страви на пару, спробуй рецепт дієтичних сирників від відомої фітнес-тренерки Аніти Луценко.

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