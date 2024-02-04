Дієтичні страви на пару: добірка смачних рецептів

Коли ми чуємо слово дієтичний, то в першу чергу уявляємо собі вівсянку без солі або прісні хлібці, через що мотивація харчуватися корисно одразу зникає. В нашому різноманітті страв ми часто відмовляємо собі в здоровому харчуванні, щоб не втрачати, як ми вважаємо, багатство смаку. Але дієтичні страви на пару можуть бути смачними, навіть якщо вони готувались за допомогою води. Лише потрібно знати як саме і з чим їх подавати.
Як смачно приготувати дієтичні страви на пару — Вікна покажуть прості рецепти.
Ми підготували для тебе рецепти повсякденних страв і декілька десертів, щоб зруйнувати стереотипи про неможливість співіснування солодкого і дієти.
Ти можеш готувати свою страву у пароварці, мультиварці або на звичайному друшляку. Ми пропонуємо рецепти на друшляку.
Інгредієнти:
Для заправки
Постав молоду картоплю варитися до готовності. Розріж спаржу навпіл і наріж на шматочки. Перелий овочевий бульйон у широку каструлю. Чому саме бульйон? Бо він надасть страві особливого насиченого запаху.
Зверху постав друшляк, виклади на нього спаржу, зелену стручкову квасолю, зверху поклади форель і скибочки лимона. Накрий кришкою та готуй 10-15 хвилин, доки риба не почне легко розпадатися на волокна.
Тим часом змішай йогурт з оцтом, гірчицею, м’ятою та кропом. Готову рибу та картоплю виклади на тарілку і полий заправкою.
Інгредієнти:
Доведи до кипіння воду у великій каструлі. На друшляк виклади цибулю-порей, квасолю, броколі та горох. Тушкуй на пару 10-15 хвилин.
Поки зелень готується, приготуй заправку. Перемішай оливкову олію з гірчицею, медом та оцтом у великій мисці, додай солі до свого смаку. Згодом готову зелень перемішай із заправкою.
Промий мідії, щоб видалити бруд і пісок. Розтопи масло у великій каструлі. Додай туди ріпчасту цибулю і часник, обсмаж їх на сильному вогні протягом 1 хвилини, а потім влий сидр.
Згодом додай чебрець і мідії, накрий кришкою і готуй 3-4 хвилини, поки мідії не почнуть розкриватися. Додай вершки, приправ сіллю і перцем, наприкінці додай петрушку.
Мідії виклади на тарілку, полий соусом, що залишився на сковорідці, і присип зверху нарізаною зеленою цибулею.
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Наріж курку шматочками й змішай з соєвим соусом, відстав маринуватись на 20 хвилин. Розігрій олію в сковороді, потім додай імбир і цибулю, обсмаж на середньому вогні.
Вимий рис під проточною водою. Підготуй каструлю, влий до гарніру овочевий бульйон, додай готових овочів, доведи до кипіння. Після цього зменш вогонь, накрий кришкою і готуй ще 5-10 хвилин.
Згодом поверх рису поклади курку, можна ще трохи полити її соєвим соусом. Знову накрий кришкою і готуй ще 10-15 хвилин, поки все не стане м’яким.
Foodiesfeed
Приправ рибу перцем чилі, імбиром, додай солі на свій смак. На каструлю з кип’яченою водою постав друшляк, виклади у нього рибу і капусту. Готуй 20 хвилин до готовності.
Тим часом розігрій олію у невеликій сковороді, додай часник і швидко обсмаж до легкого рум’яного кольору. Переклади капусту і рибу на порційні тарілки, полий 1 чайною ложкою соєвого соусу.
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На парову баню постав миску з вершковим маслом та яйцем, щоб масло швидше розтануло. Збий яйце і додай меду. Всип цукор та перемішай, потім додай розпушувач. Перемішай масу, допоки кристали цукру не розтопляться.
Зніми з парової бані готову основу і всип до неї борошно з подрібненими волоськими горіхами. Перемішай, але слідкуй, щоб тісто не вийшло дуже щільним.
Коли тісто сформоване, вологими руками зліпи кульки. Виклади пряники у форму для приготування на пару і готуй 40 хвилин.
Банани, цукор, молоко, яйця та борошно помісти в блендер і перемішай до однорідної маси. Форму змасти вершковим маслом і влий одержану масу. За бажання накрий алюмінієвою фольгою.
Помісти в форму для приготування, накрий кришкою і готуй протягом 35 хв.
Тепер, коли ти знаєш як приготувати смачні дієтичні страви на пару, спробуй рецепт дієтичних сирників від відомої фітнес-тренерки Аніти Луценко.
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