Кілька хитрощів і нічого зайвого: коли садити часник навесні 2023

В період юної весни усі садівники та городники випурхують на свої ділянки, щоб підготувати землю до посівів. Одна із культур, що садиться першою — часник. Часник є яровий та озимий — той, що садиться навесні та пізньої осені.

Коли садити часник навесні 2023 та як це правильно зробити — розповідаємо у матеріалі.

Коли садити часник навесні

Яровий часник найкраще висаджувати в середині квітня – на початку травня. В цей період земля вже прогріється до +5ºС – +10ºС. За добу до посадки часнику варто розпушити землю, перекопати її.

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Не варто й затягувати з термінами посадки часнику, бо вегетаційний період у весняного часнику триває 90 – 100 днів.

Найкраще садити часник на грядках, які знаходяться під сонцем, але щоб там не було протягів. Також зверни увагу, аби це не було місце, де до того росли помідори чи картопля.

Як садити часник навесні: поради

Часник проростає із зубчика часнику. За добу до посадки зубчики варто замочити у холодній воді на 12 годин.

Висаджувати культуру потрібно в пухкий та вологий ґрунт. Якщо земля є недостатньо пухкою, насип в борозну піску або золи.

Як правильно садити часник:

глибина посадки зубчиків — 3 – 4 см;

відстань один від одного — 5 – 6 см;

відстань між грядками — 15 – 20 см.

Зверни увагу, що для гарного сходження урожаю треба присипати часник шаром тирси, деревної стружки або соломи. Такий метод вбереже посіви від несподіваних заморозків, буде перешкоджати росту бур’янів та триматиме ґрунт вологим.

Не варто засипати зубчики землею чи накривати їх плівкою.

Головна порада по догляду — варто постійно поливати часник прохолодною водою, коли він буде в тіні від сонця. У період сходження краще поливати часник азотним добривом.

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