Безцінні почуття можуть мати номінал: Нацбанк представив унікальну монету Кохання

Можливо, у кохання й немає ціни. Та цьогоріч у нього точно буде номінал у п’ять гривень завдяки Національному банку України, який створив таку річ, як пам’ятна монета Кохання.
НБУ оголосив у День Святого Валентина про введення в обіг з 14 лютого 2024 року пам’ятної монети Кохання номіналом у п’ять гривень.
Виготовлена монета з нейзильберу. На її аверсі зображено стилізовану троянду у формі серця. Пелюстки цієї квітки утворені зі слів кохання різними мовами світу, що свідчить — у почуттів немає кордонів.
Аверсу пам’ятної монети теж не бракує романтичного забарвлення, адже на ньому зображено серце, а від нього — йдуть хвилі, що рівномірно розсіюються.
Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.
Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.
Наразі придбати пам’ятну монету можна в інтернет-магазині НБУ. Проте найближчим часом вона з’явиться й у банках-дистриб’юторах, де можна буде купити монету, ціна якої у сувенірному пакуванні — 159 гривень.
Монета створена у тиражі до 50 000 штук, тож справжнім нумізматам та іншим поціновувачам пам’ятної продукції варто поспішати, аби встигнути придбати бажану річ.
Однак кохання для кожної людини виглядає по-своєму. Тож для декого про високі почуття свідчить смачно приготований борщ. До речі, йому НБУ теж присвячував свою продукцію. Читай, що відомо про монету НБУ Український борщ.
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