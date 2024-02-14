Безцінні почуття можуть мати номінал: Нацбанк представив унікальну монету Кохання

Можливо, у кохання й немає ціни. Та цьогоріч у нього точно буде номінал у п’ять гривень завдяки Національному банку України, який створив таку річ, як пам’ятна монета Кохання.

Монета Кохання — що відомо

НБУ оголосив у День Святого Валентина про введення в обіг з 14 лютого 2024 року пам’ятної монети Кохання номіналом у п’ять гривень.

Виготовлена монета з нейзильберу. На її аверсі зображено стилізовану троянду у формі серця. Пелюстки цієї квітки утворені зі слів кохання різними мовами світу, що свідчить — у почуттів немає кордонів.

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Аверсу пам’ятної монети теж не бракує романтичного забарвлення, адже на ньому зображено серце, а від нього — йдуть хвилі, що рівномірно розсіюються.

Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.

Наразі придбати пам’ятну монету можна в інтернет-магазині НБУ. Проте найближчим часом вона з’явиться й у банках-дистриб’юторах, де можна буде купити монету, ціна якої у сувенірному пакуванні — 159 гривень.

Монета створена у тиражі до 50 000 штук, тож справжнім нумізматам та іншим поціновувачам пам’ятної продукції варто поспішати, аби встигнути придбати бажану річ.

Однак кохання для кожної людини виглядає по-своєму. Тож для декого про високі почуття свідчить смачно приготований борщ. До речі, йому НБУ теж присвячував свою продукцію. Читай, що відомо про монету НБУ Український борщ.

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