Суд ООН у Гаазі виніс вирок за позовом України проти РФ — радіти зарано

Україна відстоює своє право на виживання та свободу ось вже близько десяти років, поки триває російсько-українська війна. Водночас із зіткненнями на полі бою, триває протистояння і в правовому полі, зокрема у міжнародному суді ООН.

16 січня 2017 року Україна подала позов проти РФ у відповідну інстанцію через порушення агресором щонайменше двох конвенцій ООН: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Крім того, Україна звинуватила РФ у збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області. 31 січня суд ООН у Гаазі виніс рішення за цими позовами. Про них докладніше — у матеріалі.

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Міжнародний суд у Гаазі виніс рішення та частково задовольнив позов України проти РФ. Проте разом з тим, відкинув більшість звинувачень.

Як пише видання Reuters, суд заявив, що справи може застосуватись лише підтримка російською стороною тероризму за допомогою фінансової складової. А ось надану терористам зброю інстанція вирішила не враховувати.

Також суд зазначив, що не має достатньо доказів, щоб стверджувати, що групи терористів, про які заявляла Україна, були дійсно терористами.

Разом з цим, в інстанції заявили, що РФ не провела потрібного розслідування звинувачень у причетності до тероризму представників так званих Л/ДНР Саме в цьому суд вбачає порушення російською стороною конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Цей пункт став єдиним, який гаазька установа вирішила задовольнити.

Колегія з 16 суддів зобов’язала Росію розслідувати будь-які правдоподібні звинувачення у фінансуванні тероризму. Однак суд ООН відмовився ухвалити рішення про виплату Україні компенсації.

Щодо порушень конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, суд вирішив, що в Криму переслідування українців та кримських татар російськими окупаційними органами мали не етнічне підґрунтя, а політичне. Тому колегія визнала лише часткове порушення прав етнічної групи.

Переслідування Меджлісу суд теж визнав більше діями політичного характеру, аніж етнічно-дискримінаційного.

Згідно з рішенням суду, винною РФ була визнана в порушенні прав українців на території півострова, оскільки кількість учнів, які проходять навчання рідною мовою, різко зменшилась.

Щодо збиття літака MH17, суд відмовився виносити конкретне рішення зі звинуваченнями російської сторони.

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