Прикраси скіфських часів та монети: Естонія повернула Україні 274 незаконно вивезені культурні пам’ятки

30 квітня, в Національному музеї історії України презентували 274 предмети археології, з них 115 — монети, які раніше незаконно вивезли з України. Вони були вилучені на кордоні естонськими прикордонниками. Естонія вже повернула їх Україні.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики. Розповідаємо деталі про повернення.

Естонія повернула Україні незаконно вивезені культурні пам’ятки — що відомо

Тимчасовий виконувач обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв подякував всім, хто долучився до повернення українського культурного надбання додому та працює на благо України.

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З Україною увесь цивілізований світ, який шанує міжнародне право та вболіває за перемогу нашої країни, а також за те, щоб справедливість панувала не тільки щодо відстоювання незалежності територій, а й щодо законності переміщення культурних цінностей, — заявив виконувач обов’язків Міністра культури.

Очільник МКІП наголосив, що Україна дуже цінує підтримку Естонії, яка допомогла відновлювати об’єкти у Житомирській області, фактично взявши їх під свій патронат.

Крім того, саме з Естонії у перші місяці повномасштабної війни йшли вантажі з усім необхідним для українських музеїв — обладнанням, пакувальними матеріалами для евакуації культурних цінностей.

Заступник глави дипломатичної місії Естонії в Україні Вагур Соосаар виразив цілковиту підтримку України й надалі:

Естонія підтримувала, підтримує і підтримуватиме Україну в усіх напрямках — політичному, економічному, військовому, скільки це буде потрібно. Сьогодні мені дуже приємно спостерігати нашу співпрацю саме в культурній сфері попри війну, яка триває.

За його словами, це історичний день, адже артефакти, що належать Україні, нарешті повернулися додому:

— Ці артефакти — свідчення української культури, ідентичності та є українським надбанням, — каже представник дипмісії.

Які цінності повернули в Україну

Серед повернених цінностей:

прикраси скіфського часу : дві парні нашивні бляшки у вигляді грифонів, ІV-III ст. до н.е.; окуття, ймовірно, дерев’яної посудини чи рогу, ІV-ІІІ ст. до н.е;

прикраси передримського та римського часу : амулетниці у вигляді циліндрів та намистини, І ст. до н.е. — І ст. н.е. Подібні прикраси відомі у Східному Криму (Боспорське царство);

золоті намистини, 1 ст. Характерні для поховань сарматської знаті, наприклад, Ногайчинський курган на території тимчасово окупованого Криму;

прикраси, зокрема з альмандинами, та пастова вставка у вигляді скарабея, І-ІІІ ст. Подібні прикраси відомі з поховань сарматів та ґрунтових могильників Західного Криму (ранні горизонти могильників Усть-Альма, Нейзац тощо);

середньовічні знахідки : парадна кінська упряж, рубіж VІІІ-ІХ ст. — початок IX ст. Подібна кінська упряж відома з поховань з конями салтово-маяцької культури, яку пов’язують з хазарами;

перстень з птахом, який тримає в лапах гілку лавра, Х-ХІІ ст. Типовий середньовічний перстень з візантійським сюжетом, відомим за багатьма подібними знахідками на середньовічних пам’ятках України (Київ, Чернігів тощо);

монети візантійських імператорів : Костянтина VII Багрянородного (920-944 рр.), Никифора 11 Фоки (963-969 рр.); Іоанна І Цимісхія (969–976 рр.), Василія II Болгаробійця (976-1025 рр.). Подібні монети у X та XI ст. були поширені майже на всій території сучасної України.

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук зазначив, що колекція, яку Естонія повернула Україні, стосується тисячолітнього періоду історії України.

Також у МКІП нагадують, що правові засади повернення до держави походження незаконно вивезених культурних цінностей визначені Конвенцією 1970 року.

Вона передбачає право держави походження звертатися до інших держав-учасниць Конвенції з клопотанням про вилучення та повернення державі походження незаконно вивезених культурних цінностей.

Посол з особливих доручень Міністра закордонних справ України Ігор Осташ підкреслив, що Естонія дуже багато зробила не тільки для армії України, гуманітарних проєктів, а й для української культури:

Ця подія стала можливою завдяки потужній співпраці Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ й всіх державних органів, зокрема Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Україна є державою-учасницею Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини, ратифікованої Законом України від 10 грудня 2003 року. Нею передбачені заходи щодо збереження археологічної спадщини й запобігання нелегальному обігу археологічних об’єктів.

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Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

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