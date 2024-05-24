Війна в Україні

Нададуть Leopard та HIMARS. Німеччина узгодила новий пакет військової допомоги для України

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 24 Травня 2024, 16:04
пакет військової допомоги від німеччини
Фото: Unsplash

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