Нададуть Leopard та HIMARS. Німеччина узгодила новий пакет військової допомоги для України

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Німеччини. Про це повідомили у прес-службі Бундестагу. До нього увійшли танки Leopard, РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, розвідувальні дрони та інше.

Про повний список допомоги, яку Німеччина виділила на потреби України розповідаємо далі.

Що увійшло в пакет військової допомоги від Німеччини

Повний перелік вмісту нового пакета виглядає так:

десять основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (разом з Данією);

три реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

один мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

одна броньована інженерна машина DACHS;

одна броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

чотири протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;

два протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 млн патронів до вогнепальної зброї.

Військова допомога від Німеччини надається двома різними способами: коштом федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки та зі складів федеральних збройних сил.

Загалом Німеччина надала військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро.

Виділені кошти на військову допомогу для України лише у 2024 році становлять приблизно 7,1 млрд євро.

Днями про надання військової допомоги Україні оголосила Іспанія. Країна надасть Збройним силам додаткові танки Leopard та боєприпаси.

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