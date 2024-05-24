Нададуть Leopard та HIMARS. Німеччина узгодила новий пакет військової допомоги для України

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Німеччини. Про це повідомили у прес-службі Бундестагу. До нього увійшли танки Leopard, РСЗВ HIMARS, артилерійські снаряди, розвідувальні дрони та інше.
Про повний список допомоги, яку Німеччина виділила на потреби України розповідаємо далі.
Повний перелік вмісту нового пакета виглядає так:
Військова допомога від Німеччини надається двома різними способами: коштом федерального уряду для зміцнення потенціалу безпеки та зі складів федеральних збройних сил.
Загалом Німеччина надала військової допомоги на суму приблизно 28 мільярдів євро.
Виділені кошти на військову допомогу для України лише у 2024 році становлять приблизно 7,1 млрд євро.
Днями про надання військової допомоги Україні оголосила Іспанія. Країна надасть Збройним силам додаткові танки Leopard та боєприпаси.
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