Ними опікуються лише волонтери? Що з ув’язненими українцями на окупованих територіях

Ми дбаємо про цивільних українців в окупації, про тих, хто страждає від російських ударів, надаємо допомогу там, де про неї просять. Це те — що ми чуємо і бачимо. Однак є українці в окупації, які не мають можливості попросити про допомогу — і це ув’язнені.

Це черговий виклик для держави — подбати про своїх ув’язнених громадян в окупації. Більше про проблему розповів керівник ГО Захист в’язнів України Олег Цвілий для Zn.ua.

Ув’язнені українці на окупованих територіях: скільки їх, та чому держава про них не дбає

Олег Цвілий пише, ситуація з українськими в’язнями в окупації стала однією з найболючіших проблем для самих в’язнів, їхніх рідних, і правозахисників. Проте належної уваги з боку держави немає. Аналогічна ситуація була 10 років тому.

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Під час захоплення російськими окупантами Криму, частини Донеччини та Луганщини, близько 15 тис. в’язнів залишилися без захисту й допомоги. Ці люди досі перебувають у тюрмах чи пережили катування і змушені воювати за Росію. Про українців, які лишаються у тюрмах, ми розповідали також у цьому матеріалі.

Здається, було б очевидним рішення повернути українських в’язнів з окупації та дати можливість їм відбути покарання на підконтрольній державі території. Проте за понад два роки повномасштабної війни та понад 10 років війни з Росією у цьому напрямку видимих кроків немає.

Під час повномасштабного вторгнення 2022 року в’язнів знову вчасно не евакуювали, й близько трьох тисяч людей опинилися в окупації. Восени 2022 року близько 2500 в’язнів узагалі було депортовано на територію Російської Федерації.

Українських в’язнів росіяни почали використовувати як дешеву робочу силу, їх примусово паспортизують та завербовують до армії РФ. Так само як і з нашими військовополоненими, росіяни поводяться особливо жорстоко і з ув’язненими.

Правозахисники звертають увагу, що держава мала під час нової хвилі окупації не припуститися такої ж помилки, як у 2014. Тим паче, що ув’язнені мають бути під опікою держави під час свого покарання. Нині долями цих людей фактично опікуються правозахисні організації.

Ті, у кого добігає кінця термін покарання, самостійно шукають шляхи повернення на підконтрольні державі території. За два роки 240 людей змогли повернутися завдяки ГО Захист в’язнів України. На думку правозахисників, держава має надавати цим людям статус цивільних полонених і бути зацікавленою у їхньому поверненні.

Офіс Омбудсмана України комунікував щодо повернення українських ув’язнених з окупації з Міжнародним Червоним Хрестом та російським Омбудсманом. Результатів це поки не дало. Крім цього, ухвалених законів, які б спрощували долі ув’язнених, також немає.

Ті, кому вдається повернутися з Росії чи ТОТ, повертаються без зв’язку, коштів, одягу та базових речей для життя. Їхні будинки зруйновані, а родичі — або загинули, або не знають про вихід на волю раніше ув’язненого. Тому правозахисні організації чекають на співпрацю з державою, щоб пришвидшити повернення та адаптувати людей.

Раніше ми розповідали про судилища над українськими військовими у Росії.

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