Як правильно сповивати новонароджену дитину, щоб їй було комфортно і тепло

Коли в сім’ї появляється малюк, то ця радісна подія супроводжується як радісними хвилинами, так і постійними новими питаннями й турботами. Одне з запитань яке задають молоді мами : чи потрібно сповивати новонародженого малюка? Відповідь на це питання та прості поради про те, як правильно сповивати новонароджену дитину в пелюшку — читай у нашому матеріалі.

Чи потрібно сповивати новонародженого малюка

Раніше подібне питання взагалі не виникало, оскільки це робили усі. Немовля загортали дуже туго, “солдатиком” — випрямляючи та фіксуючи кінцівки. Робили це, щоб ноги були рівні. Сучасні педіатри виступають проти такого методу, вважаючи його не фізіологічним.

Сьогодні ставлення до сповивання досить лояльне. Багато хто відмовляється від нього, вважаючи за краще з перших днів життя одягати грудне немовля в повзунки та сорочечки. Однак є прихильники традиційного сповивання, але вони цікавляться, як правильно це робити, щоб малюкові було комфортно.

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Лікарі рекомендують вільне сповивання, яке дозволяє малюкові рухати ручками й ніжками.

Скільки часу доведеться сповивати дитину доведеться вирішувати індивідуально. Одному малюкові вистачить 2-3-х тижнів, а іншого доведеться сповивати до 6 місяців. Крім того, сповивання допоможе відчувати себе більш комфортно тим малюкам, які народилися в зимовий період часу. Це пов’язано з тим, що терморегуляція у маленьких дітей не досконала, і сповивання може запобігти переохолодженню.

Як сповивати новонародженого

Батьки немовляти повинні самостійно приймати рішення. Педіатри все-таки в більшості наполягають на тому, щоб використовувати вільне сповивання на ніч, але не застосовувати тугу техніку.

“Вільне сповивання” — цей спосіб сьогодні вважається найкращим. При такому сповиванні ручки дитини згинаються в ліктьовому суглобі та притискаються до грудей, а ніжки — згинаються в тазостегнових і колінних суглобах, тому дитина ніби повторює позу ембріона і відчуває себе комфортно. При такому сповиванні малюк не буде підкидатися і будити себе ручками, але зможе ними рухати й спостерігати за ними. Даний спосіб сповивання можна використовувати досить довго.

Як правильно сповивати дитину в пелюшку

Для сповивання потрібно вибрати рівну поверхню. Ідеальний варіант — купити пеленальний столик або комод для пеленання. Але це може бути й ліжко, диван, тумба чи матрац. Візьми чисту, випрасувану пелюшку, розміром приблизно 120 на 90 см. Розклади її на дитячому сповивальному столику або ліжку. Загни верхній край по всій довжині всередину десь на 20 см. Поклади малюка на пелюшку. Її верхній край повинен знаходитися на рівні шиї. Притисни ліву ручку немовляти до тулуба не випрямляючи, візьми лівий куточок пелюшки та оберни навколо тіла, заводячи за спину. Повтори те ж саме з правою рукою і правим куточком. Щоб немовля не витягувало руки, притискай їх щільно, але при цьому залишай можливість рухати ними. Нижнім краєм пелюшки накрий ніжки. Один її кінець заведи назад, оберни навколо сідниць та розправ. Повтори те ж саме з іншим кінцем. Загни куточок, зафіксувавши тканину, щоб не розгорнулася. Малюка віком понад місяць можна сповивати без ручок, щоб забезпечити йому більшу свободу рухів. На ніч можна залишати ноги вільними, фіксуючи тільки руки дитини, щоб уві сні вона не розмахувала ними та не будила себе.

Цими способами зручно загортати малюка перед виходом на вулицю. Вирушаючи на прогулянку влітку, досить загорнути новонародженого у 2 пелюшки. Взимку його можна таким же способом сповити у прямокутну ковдру або використати теплий конверт.

Тепер ти знаєш як правильно сповивати малюка. Нехай твоє чадо зростає міцним та здоровим, а догляд за ним не складає особливих труднощів та буде тобі в радість.

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