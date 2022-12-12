Зима на порозі. Як вибрати обігрівач для дому — види та характеристики

Про опалення свого житла не думає тільки лінивий. Особливо гостро це питання постало у зв’язку з суворим початком зими та відключеннями світла.

Зараз на ринку представлено багато техніки, яка наповнить оселю теплом. Як вибрати обігрівач з урахуванням питання економії — розповідаємо далі.

Які є види обігрівачів

Популярними обігрівачами в Україні є:

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інверторні кондиціонери;

оливні батареї;

UFO;

тепловентилятори;

електричні конвектори;

керамічні панелі-обігрівачі.

Як вибрати обігрівач

Керамічні панелі

Серед останніх новинок на ринку — керамічні панелі. Експерти ринку вважають, що такі інноваційні обігрівачі підійдуть як для будинку, так і для квартири, є безпечними, а ще — ідеально впишуться у будь-який інтер’єр.

Працює панель від електрики, забезпечуючи двійний тип обігріву. Може слугувати не лише додатковим джерелом тепла, а й основним: кімнату площею 20 кв. м обігріє одна панель потужність 1 кВт.

Вважається, що саме керамічна плита-обігрівач є одним з найекономніших джерел опалення оселі.

Інверторні кондиціонери

Такий “обігрівач” буде експлуатуватися цілий рік, а не лише взимку: влітку це джерело прохолоди, а взимку — тепла. Це одна з переваг такого типу опалення.

Серед інших переваг конверторного кондиціонера також екологічність — він абсолютно безпечний для людини та не пересушує повітря, як це роблять інші обігрівачі.

Також є економним у використанні: використовуючи 1 кВт електрики, такі прилади віддають у середньому від 3 до 5 кВт теплової енергії.

Щоправда, сам прилад та його установка є досить вартісними й вимагають роботи спеціаліста.

Оливна батарея

Старий та надійний метод опалення — оливна батарея. Такий компактний метод обігріву є ще й мобільним — вози її всюди, де ти мерзнеш! Потужність такого обігрівача становить у середньому від 1 до 2 кВт. Функціонують оливні конвектори за принципом природної конвекції.

Нові оливні батареї є пожежобезпечними та екологічними: працюють до 60 ºС та не пересушують повітря. Водночас їх не можна назвати економними, а щоб прогріти цілу кімнату, необхідно багато часу.

Електричні конвектори

Такий тип обігрівача може стати основним джерелом опалення квартири. Повітря прогрівається через спеціальні елементи всередині самого конвектора.

До переваг можна віднести мобільність, простоту монтажу та безшумність.

Але електричні конвектори не є екологічними та економними: такий обігрівач сушить повітря і споживає більше електроенергії, ніж, скажімо, керамічна панель.

Тепловентилятори

У народі на такі обігрівачі кажуть “дуйчик” — через принцип його роботи. Він мобільний, легкий у використанні, а потужність становить в середньому від 2 до 2,5 кВт.

Попри це, тепловентилятор дуже сушить повітря, шумний та неекономний: таким обігрівачем досить важко прогріти велику кімнату.

UFO

Такі обігрівачі свого часу пережили бум серед українців: зараз “УФОшки” ставлять на терасах кафе, у заміських будинках чи в офісах. Тепло від обігрівача передається максимально плавно: інфрачервоне світло гріє предмети навколо, тож UFO ще й не пересушує повітря.

Як джерело опалення для однієї невеликої зони такий обігрівач буде досить вигідним з погляду витрат електрики. Наприклад, модель потужністю 1800 Вт потребує близько 15 кВт, якщо працюватиме вісім годин без перерви.

Серед недоліків — травмонебезпечність через сильне нагрівання зовнішньої сторони обігрівача.

Традиційним та безпечним методом опалення залишаються також і батареї, але є кілька нюансів, про які тобі варто знати. Коли варто замінити батареї та на які саме, ми розповідали тобі раніше.

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