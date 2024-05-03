З надією дивився у майбутнє… Загинув Євген Шумілов: чим запамʼятався український актор

Війна в Україні продовжує забирати життя найкращих. На фронті власну долю на свободу цілого народу вимінюють ті, хто ще два роки тому були цивільними та творили у геть іншій сфері. 3 травня стало відомо про загибель на фронті українського актора Євгена Шумілова.

Як загинув Євген Шумілов та чим він запамʼятався українцям, розповідаємо далі.

Загинув Євген Шумілов: що відомо

30 квітня у боях за Україну загинув актор театру та кіно, бойовий медик Євген Шумілов. Про це у Facebook в ніч на 3 травня повідомив його близький друг Іван Марченко.

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— 30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Євген був актором театру і кіно, два роки тому мобілізувався до лав ЗСУ і вірно служив та захищав Україну.

Життєрадісний, позитивний, бадьорий і справжній — таким ти залишишся в моєму серці назавжди друже! — відреагував Іван Марченко.

Євген був ротним медиком у Третій штурмовій бригаді. Загинув, коли намагався врятувати свого побратима.

За словами чоловіка, у Євгена залишилася мама та вітчим з інвалідністю. Їм небайдужі можуть допомогти коштами.

На загибель Євгена Шумілова відреагував український режисер фільмів Мої думки тихі та Люксембург, Люксембург Антоніо Лукіч.

— Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла памʼять, — написав він.

Євген Шумілов: чим він запамʼятався

До початку повномасштабного вторгнення Євген Шумілов працював актором театру та кіно. Вступив до лав ЗСУ у лютому 2022 року.

Українці знали Євгена за ролі у фільмах та серіалах: Речовий доказ, Реальна містика, Сидорéнки-Сидóренки, Швидка, Агенти справедливості і Відділ 44.

Остання роль Євгена — у рекламі Нової пошти.

Нещодавно на війні загинув відомий український діяч та активіст Павло Петриченко. Про це ми писали в іншому матеріалі.

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